53-летняя Клаудия Шиффер на фото прикрыла голую грудь сумкой

Немецкая супермодель и киноактриса Клаудия Шиффер снялась в откровенном образе для рекламы весенне-летней коллекции одежды и аксессуаров итальянского бренда Versace. Соответствующий кадр появился на сайте марки.

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53-летняя манекенщица предстала перед камерой топлес. При этом она прикрыла обнаженную грудь черной прямоугольной сумкой с золотистой фурнитурой.

В то же время знаменитость распустила волосы, надев на голову повязку, и примерила кольцо на палец с квадратным декоративным элементом. Кроме того, она нанесла макияж в естественной гамме, продемонстрировав признаки возрастных изменений на лице.