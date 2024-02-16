7 способов ускорить рост ногтей в домашних условиях

Раскрыть потенциал своих ногтей может каждая девушка: достаточно уделить им чуть больше внимания и заботы, чем обычно. План такой: «накормить», напитать и не навредить!

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Делайте самомассаж

Невероятно, но факт: массаж может быть действенным способом стимулировать рост ногтей. Чтобы насладиться эффектом в полной мере, аккуратно массируйте круговыми движениями область под ногтем — достаточно нескольких минут в день. Приток крови заставит лучше работать ногтевую матрицу, где и формируются новые клетки ногтя.

Откажитесь от агрессивных средств

Выбирайте щадящие средства и переодически давайте ногтям подышать. Средства для снятия лака на основе ацетона, гели для наращивания и клей для типсов не сделают ваши ногти здоровее. Ученые давно доказали, что регулярное наращивание ослабляет натуральные ногти и делает их более ломкими. И да, искусственный слой замедляет рост ногтевых пластин.

Увлажняйте руки и ногтевую пластину

Здоровые, увлажненные ногти менее подвержены ломкости и расслаиванию. Поэтому регулярное увлажнение — меньшее, что можно сделать. Ежедневно наносите питательные средства для кутикулы на основание ногтя и не забывайте про крем для рук, чтобы сохранить ногти увлажненными и предотвратить их сухость и ломкость.

Пересмотрите рацион

Питательные вещества для роста ногтей берутся не из воздуха, поэтому для ускорения роста важно пересмотреть свой рацион. Убедитесь, что он включает необходимые витамины и минералы, особенно железо, цинк и витамин Е. Яйца, орехи, листовая зелень и нежирное мясо обеспечат ногти необходимыми питательными веществами.

Защищайте ногти от вредного воздействия

Не знаете, как помочь своим ногтям? Для начала постарайтесь не мешать. Например, избегайте агрессивной полировки, которая истончит пластину. Кроме того, рекомендуем отдавать предпочтение округлым формам — меньше риск сломать ноготь по неосторожности. Защищайте ногти от агрессивной среды: надевайте перчатки при работе с бытовой химией и водой.

Принимайте добавки с биотином

Согласно обзору, опубликованному в Journal of Drugs in Dermatology, ежедневное употребление 2,5 мг биотина улучшает общее состояние ногтей и уменьшает их ломкость. Перед приемом добавки важно проконсультироваться со специалистом, но у ученых нет сомнений, что этот витамин группы B играет решающую роль в здоровье ногтей.

Не допускайте обезвоживания