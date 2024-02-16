Коллекция Alrosa Diamonds Fancy стала признанием в любви солнечным бриллиантам

Коллекция украшений с бриллиантами Alrosa Diamonds Fancy - признание в любви лимонным и одуванчиковым драгоценным камням.

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В природе они являются большой редкостью: на 10 000 бесцветных приходится лишь один Fancy Yellow. В коллекцию входят браслеты, колье, кольца и серьги, сочетающие бриллианты Fancy Yellow и бесцветные, оправленные в желтое и белое золото.

Alrosa Diamonds располагает одним из самых широких предложений бриллиантов разнообразных оттенков и огранок.

Один из важных стилистических приемов, которые дизайнеры использовали в работе над коллекцией Alrosa Diamonds Fancy, - сочетание белого и желтого золота. Дело в том, что бесцветные бриллианты естественным образом "сливаются" с оттенком белого золота, а желтые драгоценные камни лучше сочетаются с крапанами-лапками и оправами из золота теплого оттенка: оно подсвечивает глубину камня, а закрепка кажется менее заметной. Этот намеренный trompe l'oeil (оптический эффект, "обман зрения") рождает ощущение, что бриллианты просто парят в воздухе.

Как всегда, произведения Alrosa Diamonds - ода безукоризненным огранкам, и коллекция Fancy не исключение. Самая популярная форма для желтых бриллиантов - овал. В этой огранке они искрятся теплыми бликами и напоминают лимонные монпансье. При этом надо отметить, что ювелиры бренда входят в ограниченное число профессионалов, способных создавать и круглые бриллианты оттенка Fancy Yellow.

Это "высший пилотаж" для гранильщика, ведь одно неверное движение может лишить драгоценный камень его природного внутреннего сияния.

Но важнейший показатель при оценке фантазийных желтых бриллиантов - даже не сияние, а насыщенность оттенка. Именно поэтому они лучше всего "дружат" с желтым золотом. Различают 6 оттенков желтых бриллиантов: от лимонного Fancy Light Yellow до самого яркого Fancy Vivid Yellow и затем к наиболее глубокому Fancy Dark Yellow.