Агата Муцениеце снялась без макияжа в самолете

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала свою естественную внешность во время полета в самолете. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда «Закрытой школы» запечатлела себя, сидя в пассажирском кресле. Так, знаменитость предстала перед камерой в объемном бежевом худи, с распущенными волосами и в наушниках.

Lenta.ru

При этом она отказалась от макияжа, продемонстрировав особенности кожи. В то же время рядом с артисткой находилась ее дочь, которая трогала мать за лицо.