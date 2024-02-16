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Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото в топе с глубоким декольте

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото в топе с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото в топе с глубоким декольте
© РИА Новости

42-летняя журналистка позировала в красной кожаной юбке и трикотажном черном топе с глубоким декольте. Образ дополнило ожерелье и очки. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделала нюдовый макияж.

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На днях гардеробную Ксении Собчак сравнили с домом Ким Кардашьян. Журналистка показала интерьер. Она выполненная в светлых оттенках: серые шкафы, золотые детали, коричневый ковер и зеркала.

Панорамные окна выходят во внутренний сад. Поклонники в комментариях сравнили гардеробную с домом Ким Кардашьян.

Gazeta.ru

До этого Ксения Собчак показала, как выглядит интерьер ее веранды. В центре пространства стоит стол из дерева, окруженный стульями из того же материала. У стены установлен камин, а из панорамных окон открывается вид на сад. На столе стоят вазы с сухоцветами, маленькие фигуры из фарфора и свечи.

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Клаудия Шиффер
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Ким Кардашьян
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