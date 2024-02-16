Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото в топе с глубоким декольте
Журналистка Ксения Собчак опубликовала фото в топе с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
42-летняя журналистка позировала в красной кожаной юбке и трикотажном черном топе с глубоким декольте. Образ дополнило ожерелье и очки. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделала нюдовый макияж.
На днях гардеробную Ксении Собчак сравнили с домом Ким Кардашьян. Журналистка показала интерьер. Она выполненная в светлых оттенках: серые шкафы, золотые детали, коричневый ковер и зеркала.
Панорамные окна выходят во внутренний сад. Поклонники в комментариях сравнили гардеробную с домом Ким Кардашьян.
До этого Ксения Собчак показала, как выглядит интерьер ее веранды. В центре пространства стоит стол из дерева, окруженный стульями из того же материала. У стены установлен камин, а из панорамных окон открывается вид на сад. На столе стоят вазы с сухоцветами, маленькие фигуры из фарфора и свечи.