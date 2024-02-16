Что такое лазерное омоложение лица и действительно ли оно работает

Лазерное омоложение — одна из самых популярных и быстро развивающихся сегодня антивозрастных методик. В последние годы большим спросом у специалистов индустрии, как и у их клиентов, пользуется аппарат Fotona 4D, эффект от использования которого обычно заметен уже после первого сеанса. Вместе со специалистами «МильФей» мы попытались разобраться, как устроена востребованная процедура.

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Как это работает

В основе методики — технология фракционного лазерного фототермолиза. Если говорить простыми словами, аппарат воздействует на кожу двумя лазерами: эрбиевым и неодимовым. Сфокусированные пучки света активируют стволовые клетки, фибробласты и кератиноциты, а также усиливают синтез коллагена и эластина — то есть помогают сформировать каркас кожи.

Воздействие проводится как на поверхности кожи, так и со стороны слизистой полости рта. Это дает аппарату возможность работать не только с эпидермисом и дермой, но и с подкожно-жировой клетчаткой, мышечным слоем и даже с системой связок.

Специалисты называют Fotona 4D «процедурой на выход», так как она не требует реабилитации, а после сеанса оставляет минимальные покраснения и отечность. Кроме того, лазерное омоложение безболезненно и может проводиться в любое время года. В этом заслуга технологии, которая позволяет регулировать силу воздействия аппарата за счет чередования эрбиевого и неодимового лазеров.

Этапы процедуры

Процедура состоит из 4 безоперационных этапов, но в зависимости от запросов пациента и показаний врач-косметолог может использовать не все, а только 2 или 3 из них. Методика включает:

Лифтинг изнутри SmoothLifting. Первый этап выполняется со стороны слизистой полости рта: аппарат воздействует на глубокие слои кожи, ткани щек и связки средней зоны лица. Таким образом формируются коллаген и эластин, восстанавливаются тонус и плотность тканей.

Фракционное омоложение кожи FRAC 3. На втором этапе при помощи лазера в коже создают микроскопические отверстия, которые стимулируют регенерацию. Воздействие затрагивает поверхностные и средние слои кожи, устраняя морщины и повреждения.

Глубокий прогрев тканей PIANO. Ткани равномерно нагреваются на глубине до 7 мм, благодаря чему запускается процесс реконструкции коллагена и достигается лифтинг-эффект. Результат: устранение провисаний, уменьшение объема нижней трети лица и улучшение качества кожи.

Легкая поверхностная полировка кожи SupErficial. Четвертый и закрепительный этап — это холодный пилинг, в процессе которого в коже создаются микроскопические отверстия. Он запускает процесс регенерации и обновления клеток, делает кожу матовой, придает ей здоровое сияние и устраняет пигментацию.

Как часто нужно проводить процедуру