Многие обращаются к косметологу именно с проблемой акне. Но нередко люди пытаются справиться с недугом самостоятельно и только ухудшают ситуацию. Врач-косметолог Кристина Малкина рассказала в беседе с «Газетой.ру» о главных ошибках при лечении акне.

Специалист подчеркнула, что главной ошибкой является попытка выдавить черные точки и прыщи. Из-за этого бактерии расползаются по коже, провоцируя новые воспаления. При слишком активном механическом воздействии на кожном покрове могут остаться следы, пигментация, рубцы и корочки.

Малкина отметила, что такая процедура, как механическая чистка не является методом лечения акне, она выступает как вспомогательный элемент. Необходимо также проконсультироваться с врачом о целесообразности данной процедуры.

Спиртовые лосьоны также негативно повлияют на проблемную кожу. Они пересушивают кожу, лишь усиливая секрецию кожного сала и, следовательно, акне. Косметолог также обратила внимание на использование кислот в уходе — бесконтрольное использование таких средств может усугубить состояние кожи. Врач рекомендует подбирать уход вместе со специалистом, чтобы подобрать подходящее и безопасное средство.

Применение скраба в уходе за проблемной кожей также является ошибкой. Механические частицы могут задеть прыщ и его содержимое распространится по эпидермису. При этом бактерии могут попасть в микротравму, которая появилась при скрабировании, что спровоцирует новый очаг воспаления.

Эксперт отметила и негативное влияние ультрафиолета на кожу: из-за обезвоживания она теряет свои защитные свойства, а кожное сало загустевает, в результате появляются новые воспаления. Тональный крем часто используется как перекрытие несовершенств кожи. Однако специалист не рекомендует использовать это средство на ежедневной основе.