Модная в 80-х одежда вновь стала трендом

Модная в 1980-х годах одежда вновь стала трендом. Соответствующий материал приводит французская версия журнала Vogue.

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Речь идет о нарядах с непропорционально широкими и объемными плечами, которые появились на подиумах. Так, их презентовали известные бренды, в том числе Jacquemus, Schiaparelli и Dolce & Gabbana.

В то же время в указанных предметах гардероба были замечены многие знаменитости. Например, американскую манекенщицу Эмили Ратаковски папарацци запечатлели на улице в пальто подобного фасона, которое она сочетала с кроп-топом и заправленными в сапоги джинсами. В свою очередь, модель Карли Клосс предпочла аналогичный укороченный жакет, а актриса Дакота Джонсон — оверсайз-пиджак.