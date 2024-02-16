Как массаж лица влияет на цвет и качество кожи

Массаж лица — это не только приятная спа-процедура, но также и прекрасный способ улучшить состояние кожи без уколов и операций. Beauty-эксперт в области эстетической косметологии Юлия Акмаева рассказала, как с помощью face-массажа сохранить здоровье, сияние и красоту кожи лица.

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Массаж лица становится все более популярной и актуальной косметологической процедурой не только из-за своих расслабляющих свойств, но и благодаря своему влиянию на качество и состояние кожи. Общий процесс увядания и старения мы остановить не можем, но отсрочить этот момент хочет каждый. Ряд внешних и внутренних факторов пагубно сказываются на здоровье и цвете кожи, что в свою очередь влияет на нашу уверенность, психологическое состояние и в целом эмоциональный фон.

Что влияет на цвет и качество нашей кожи?

Воздействие внешних факторов окружающей среды. Влияние ультрафиолетовых лучей и ухудшение экологической ситуации пагубно сказывается на состоянии кожного покрова. УФ-лучи воздействуют на кожу очень агрессивно, вызывая гиперпигментацию и обезвоженность, а загрязненный воздух в совокупности с солнечными лучами уменьшает производство фундаментального для здоровья кожи компонента — коллагена, который отвечает за упругость и эластичность кожи.

Питание. Современный ритм жизни не всегда позволяет следить за питьевым режимом и правильным, здоровым питанием. Быстрые несбалансированные перекусы, жирный и калорийный фаст фуд не могут оказывать положительное влияние на состояние нашей кожи. Все это приводит не только к обезвоженности всего организма, но и к тому что появляются воспаления и прыщи.

Стресс, а также недостаточное количество и качество сна. Взрослому человеку необходимо спать около 7-8 часов в сутки, что удается не каждому. А физическая и умственная работа с различными эмоциональными, психологическими перегрузками оказывает влияние на уровень кортизола — гормон стресса. Все это в свою очередь сказывается не только на энергетическом потенциале и эмоциональном фоне, но и в целом на организме и лице любого человека. Появляются отеки, темные круги под глазами, кожа становится более бледной и тусклой.

Уход за кожей. Качество кожи зависит не только от того правильно ли подобраны уходовые средства с учетом ее типа и особенностей, но также и от регулярности этого ухода и соблюдения нескольких обязательных этапов: очищения, увлажнения, питания и защиты.

Возрастные изменения. С возрастом кожа начинает терять эластичность, упругость, появляются пигментные пятна, морщины и тусклый цвет лица.

Все эти факторы влияют на цвет, качество кожи и на ее общее состояние.

Как массаж лица влияет на качество, цвет и здоровье кожи?

Улучшается кровообращение, благодаря чему в кожу поступает больше кислорода и питательных веществ, что помогает сохранить упругость и тонус кожи — это приводит к уменьшению морщин.

Благодаря использованию профессиональных уходовых средств, правильно подобранных с учетом типа и особенностей кожи пропадают сухость, раздражения и покраснения.

Увеличивается скорость регенерации, обновления клеток, что влияет на качество и тон кожного покрова. Происходит отшелушивание ороговевших клеток, благодаря чему уменьшаются следы механических повреждений, постакне, выравнивается рельеф и цвет лица.

Стимулируется выработка эластина, гиалуроновой кислоты и коллагена, которые отвечают за упругость и эластичность кожи.

Уменьшаются отеки и темные круги под глазами. Массаж-лица обладает хорошим лимфодренажным эффектом, что способствует выведению токсинов и излишков жидкости из организма. Кожа при этом становится более свежей, мягкой и здоровой.

Происходит себорегуляция, нормализуется работа сальных желез, сужаются поры, исчезает жирный блеск, высыпания и нездоровый цвет лица.

Помогает снизить уровень стресса, благодаря расслаблению лицевых мышц, уменьшению напряжения и спазмов, в том числе и в шейном отделе. Это позволяет улучшить настроение, качество сна и общий психоэмоциональный фон, а также способствует повышению уровня энергии.