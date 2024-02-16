Неровные ноги или пышные бедра: как скорректировать недостатки с помощью юбки

Юбка, как и платье, — самый женственный элемент гардероба. Но неправильно подобранная юбка может полностью разрушить образ, о чем женщины не всегда догадываются. Мы поговорили со стилистом Илоной Оганесян, которая рассказала, как не ошибиться с длиной и фасоном юбки этой весной.

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Определяем «свою» длину

Стилист говорит следующее:

«Есть универсальное правило, которое рекомендую запомнить — подол заканчивается на самых узких частях ноги: щиколотка, под коленом или над коленом».

Естественно, это правило не распространяется на мини-юбки. Здесь отталкиваемся от другого стильного правила — вытягиваем руки вдоль туловища, там, где заканчивается ваш средний палец, заканчивается и подол мини.

Специальная формула

Однако стилист делится интересной формулой, если вам принципиально важно найти идеальную длину. Илона:

«Я сама этой формулой пользуюсь нечасто — уже набила руку, но с вами с удовольствием поделюсь. Берете свой рост, умножаете на 0,18 (для мини), на 0,5 (для миди) или 0,62 (для макси)».

Длина и фасон юбки в зависимости от фигуры

Помимо правильной длины, важно определить, какие области необходимо уравновесить. Стилист поясняет, что это не менее важный момент. Илона:

«Для полных бедер я рекомендую выбирать юбку и платья А-силуэта по колено или до середины икры, здесь смотрите сами».

А вот при подборе юбки к худым ногам есть свои особенности. Наш эксперт рекомендует в этом случае подбирать юбки с асимметричным краем или тюльпан — все, что добавит объем.