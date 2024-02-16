Что подарить мужчине на 23 февраля 2024: 33 идеи оригинальных и недорогих подарков

Для любителей путешествий, ценителей практичности, фанатов новых технологий и не только!

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В России День защитника Отечества считается мужским праздником. Сегодня 23 февраля принято поздравлять всех представителей сильного пола, даже если они не служили в армии и не участвовали в боевых действиях.

Однако изначально в этот день чевствовали исключительно военных. Праздник начали отмечать в 1919 году. Он был приурочен к годовщине боя Красной Армии против германских войск под Псковом и Нарвой (23 февраля 1918 года).

С тех пор праздник неоднократно менял название: День Красной Армии, День Советской армии, День Советской армии и Военно-морского флота. Современная формулировка появилась в 1995 году.

Сегодня День защитника Отечества действиельно воспринимается просто как мужской праздник. Женщины поздравляют своих пап, дедушек, сыновей, коллег, вторых половинок. С последними, надо сказать, больше всего проблем… Уж очень много развелось шуток о «типичных» подарках на 23 февраля. Как не стать героиней такого сюжета и по-настоящему порадовать своего мужчину?

Практичные подарки

Практичность – это то, что ваш мужчина всегда оценит. Важно, чтобы подарок приносил реальную пользу. Это могут быть бельё, одежда, акссесуар, гаджет. Главное – выбрать то, что ему действительно нужно, и сделать ставку на качество.

1. Бельё

Вместо банальных носков подарите комплект с качественным нижним бельём. Набор трусов пригодится всегда. Можно выбрать как классические, так и с необычными принтами и нестандартными расцветками.

Дизайн можно найти разный – на любой вкус. Также есть возможность заказать печать на изделии или особый рисунок. Отдавайте предпочтение любимым фасонам вашего мужчины. Среди них плавки, семейки или боксёры.

2. Чехол на телефон

В магазинах представлено большое разнообразие. Производители предлагают пластиковые, силиконовые, деревянные, экологичные, кожаные и даже противоударные чехлы. Материал изделия будет влиять и на цену. Учтите это перед покупкой. Чтобы сделать уникальный дизайн, сами выберите надпись или нанесите какую-то картинку.

3. Кошелёк или портмоне

Для подарка подойдёт такой практичный аксессуар, как кошелёк или портмоне из кожи или замши. При покупке нужно руководствоваться тремя факторами: функциональность, качество и внешний вид. Есть разные модели: от традиционной классики до креативных вариантов. Популярные фасоны: бифолд, tri-fold, кардхолдер, бумажник.

Выбирая такой презент мужчине, важно не прогадать с цветом. Он не должен быть ярким или с обилием узоров, принтов. Лучше отдать предпочтение классическим тонам. Всем оттенкам синего, чёрного или коричневого.

4. Набор для ухода за обувью

Сегодня в магазинах представлены стильные наборы для ухода за обувью. Такой презент облегчит заботу о внешнем виде. Как правило, комплекты имеют различные инструменты для чистки совершенно разных материалов: матовой и глянцевой кожи, замши, ткани, велюра и резины. Это щётки, крема, водоотталкивающая пропитка, чистящая пена, ложечки, салфетки.

5. Портативный аккумулятор

Это, пожалуй, самый полезный и необходимый подарок в современном мире. Смартфоны и планшеты постоянно разряжаются. Происходит это в самый неподходящий момент. Качественный портативный аккумулятор выручит всегда. Есть не только разные варианты дизайнов, но и размеры. Маленькие форматы можно носить с собой постоянно. Они не займут много места.

Корпус должен быть выполнен из металла и пластика. Все модели имеют надёжную защиту внутренних элементов от поломки при встрясках или случайных ударах.

6. Набор для барбекю

Изысканный и дорогой подарок. Его оценят любители загородной жизни. В стандартный набор входят лопатка, щипцы, вилка для мяса. Они сделаны из нержавеющей стали, что продлевает долговечность инструментов. Также это экологично. Предметы легко отмываются от жира и копоти. Всё упаковано в стильный кейс из алюминия.

7. Бритвенный набор

Полезный презент, который точно оценят все мужчины. И те, кто носит бороду, и те, кто предпочитает гладко выбритое лицо. С таким набором легко и безопасно ухаживать за растительностью. Больше не нужна дополнительная косметика. Это выгодно.

Набор может быть классическим: с бритвенным станком и помазком. Он стоит дороже, зато подойдёт любителям утренних ритуалов. Или присмотритесь к современным комплектам с электрической бритвой. В этом случае лучше выбирать те инструменты, которые имеют функцию «влажного бритья» и триммер.

8. Парфюм

На День защитника Отечества часто дарят мужской парфюм. Безусловно, у каждого есть свои предпочтения. Поэтому лучше покупать аромат, который любит ваш мужчина. Возможно, это не станет сюрпризом, зато он точно им будет пользоваться.

Если вы не знаете предпочтения, то выбирайте классику. Как правило, это нотки табака, дерева, кожи и лаванды. К ним относятся: Lancôme Hypnôse Homme, Giorgio Armani Acqua Di Gio, Hermes Terre d'Hermes, Chanel Bleu de Chanel, Dior Fahrenheit и Givenchy Pour Homme Blue Label.

9. Полотенце

Подарок, который будет полезен в быту. Какое выбрать для мужчины? Махровое. Обратите внимание на размер. Он должен быть минимум 100х150 сантиметров. Перед покупкой изучите состав. Лучше всего, если это 100% натуральный материал без синтетики.

Можно рассмотреть другой вариант – мужской банный килт. Это очень удобно и практично. Он не сковывает движения, быстро впитывает влагу.

10. Мультитул

Раскладной компактный набор инструментов в едином корпусе. Он предназначен для проведения широкого спектра работ. Полезная вещь для мужчин, которые постоянно что-то мастерят. Мультитул способен заменить практически все инструменты в доме и гараже. Так как он мало весит, его можно носить с собой. В нём есть даже штопор и крестовая отвёртка.

Главное – выбирайте качественный инструмент. Тогда он прослужит долго. Хорошие производители: Tramp Battle Skull TRA-227, Kraft, ROADLIKE RL002, Rexant, Xiaomi HuoHou Nextool, Bahco.

11. Плед

Универсальная и практичная вещь. Для подарка стоит выбрать пледы из натуральных материалов, таких как хлопок и шерсть. Помните, что каждая из тканей обеспечивает разный уровень тепла. Это будет зависеть и от толщины. Для мужчин выбирайте классические узоры и цвета. Например, тартан, ёлочка или гингем.

Покупая изделие для мужчин, нужно помнить, что размер должен быть больше стандартного. Сегодня есть оригинальные модели с рукавами и карманами для пульта. Что удобно при работе за компьютером, чтении книги или игре в приставку.

12. Скребок для машины

Автовладельцу такой подарок точно будет необходим в холодное время года. Сегодня производители предлагают усовершенствованные модели. Есть и весьма интересные варианты, например скребок-варежка. Она не позволит обморозить руки. Имеется и инструмент и с подогревом, что значительно ускоряет процесс чистки.

Подарки для активных мужчин

Сегодня популярно вести здоровый образ жизни. Этой тенденции придерживаются и мужчины. Они занимаются спортом, ходят в походы, ездят на рыбалку и любят экстремальные увлечения.

13. Термос или термокружка

Отличный презент для любителей путешествий и походов, ведь термос входит в список необходимых снаряжений. В нём удобно носить горячий чай или кофе.

Есть тары разного объёма. С кружками в комплекте. Также имеются модели со специальным ситечком или кнопкой. Лучше выбирать варианты из нержавеющей стали. Они практичнее, прослужат дольше.

Для города отлично подойдёт термокружка или термостакан с клапаном. Их удобно брать с собой в машину, на работу или на прогулку в парк или с собакой.

14. Перчатки

Они могут быть повседневными или спортивными — для бега, катания на лыжах и т. д. Во втором случае ставку нужно делать на технологии. В первом — на качество материалов. Выбирайте натуральную кожу или замшу.

Перчатки стоит покупать под цвет верхней одежды. Если нужно что-то универсальное, пусть это будет модель в нейтральных оттенках.

Если вы живёте в местах, где очень холодно, стоит обратить внимание на изделия из оленьей или свиной кожи. Они тёплые, износостойкие и долговечные.

15. Фитнес-браслет

Мужчине, который любит много ходить пешком, тренируется, ездит на велосипеде, плавает в бассейне, отличным подарком станет фитнес-браслет. С его помощью можно отслеживать количество пройденных шагов, потраченных калорий, мониторить сон и контролировать сердечный ритм. Разнообразие дизайна позволяет подобрать подходящую модель под любые характер и стиль.

Достойные производители: Xiaomi Mi Smart Band 8, Honor Choice Band, Amazfit Band 7, Sony SmartBand 2 SWR12.

Оригинальные и необычные подарки

Что купить, если стандартные и традиционные презенты надоели? Стоит обратиться к оригинальным идеям. Они точно порадуют вашего мужчину.

16. Игра в страйкбол, пейнтбол, лазертаг

На День защитника Отечества отличным презентом станут сертификаты на игры с военной тематикой. Например, страйкбол, пейнтбол и лазертаг. Отличное времяпровождение точно подарит много эмоций и останется в памяти надолго.

Ваш возлюбленный сможет весело провести время со своими друзьями. Адреналин и азарт обеспечены! Также это позволит выплеснуть лишнее раздражение и накопленный стресс.

17. Флоатинг

В бешеном ритме жизни важно иногда перезагружаться. Это полезно для здоровья. Поэтому советуем обратить внимание на такой необычный вариант подарка, как флоатинг. Что это такое? Погружение человека в специальную капсулу, наполненную водой с раствором Эпсома. Он помогает восполнить в организме дефицит магния.

Также процедура позволяет создать эффект сенсорной депривации и невесомости, за счёт чего достигается глубокое расслабление. На биохимическом уровне происходит выброс эндорфина. Ваш мужчина точно будет благодарить вас за такой сюрприз.

18. Подогреватель для кружки от USB

Это очень полезная вещь. Как часто за работой или разговором по телефону вы забывали о кружке чая или кофе? Горячий напиток быстро становится холодным. Как итог — он непригоден для употребления. Спасти ситуацию может портативный нагреватель, который поддерживает оптимальную температуру 55 градусов. Это безопасно, ведь панель защищена от влаги, её легко протирать. Можно использовать как дома, так и на работе.

19. Прыжок с парашютом

Экстремалам точно понравится подарок в виде прыжка с парашютом. Об этом мечтают многие, но осмелиться на него могут лишь единицы. Войти в их ряды почётно. Для новичков лучше прыгать в тандеме с инструктором, а не самостоятельно. Во втором случае необходимо дополнительно прослушать лекции и пройти инструктаж. Поэтому цена будет разная. Учтите этот момент.

Что включено в стоимость? Теоретическая и практическая подготовка, медицинская комиссия, экипировка, прыжок на круглом парашюте с борта самолёта АН-2.

20. Урок стрельбы

Необычным подарком станет урок стрельбы. Причём вид может быть совершенно разный: из лука, пневматики или огнестрельного оружия. Такой сюрприз точно оценят мужчины, которые любят военную тематику. Опыт необязателен. Специалисты проведут инструктаж и расскажут подробности техники выполнения. Также вас научат правильно держать оружие в руке и стойке. Также покажут, как правильно дышать.

Подарки для любителей техники

Сегодня модно дарить презенты из области современных технологий и гаджеты. Они помогают в бытовых делах, при занятиях спортом и в работе. Поэтому смело выбирайте презент из этой категории.

21. Беспроводные наушники

Популярный сегодня вариант для сюрприза. С его помощью можно слушать музыку, смотреть фильмы и вести переговоры. Современные технологии обеспечивают чистое и насыщенное звучание даже на низких частотах.

Управляются такие наушники с помощью встроенного в них пульта. Есть модели с отдельным микрофоном. Некоторые производители предлагают даже датчики с измерением пульса, что актуально для спортсменов.

22. VR-очки

Прекрасный подарок для тех, кого хочется удивить. Очки виртуальной реальности позволяют испытать новые эмоции. Для использования вам необходим будет смартфон любого производителя. Телефон вставляется в очки. Что можно делать? Путешествовать, играть и смотреть фильмы или футбол.

23. Игровая консоль

Отличный подарок для любителей видеоигр. Последние модели отличаются высокой производительностью. Это позволяет получать качественную графику.

В комплекте есть беспроводной геймпад с сенсорной панелью. Также имеется функция проведения прямой трансляции игрового процесса прямо в интернет с высоким качеством. Она совместима с играми для Android. Практически все модели оснащены независимым интерфейсом, несколькими симуляторами, возможностью переключения стилей и сопоставления клавиш. Что немаловажно — они просты в использовании.

24. Системный фотоаппарат

Прекрасный презент для творческих людей. Компактная камера имеет мощную оптику и расширенный функционал. Это позволяет создавать высококачественные снимки. Есть возможность переключать настройки прямо во время съёмок.

С фотоаппаратом легко сделать кадры движущихся объектов. Что удобно во время путешествия или активного отдыха. Также он имеет стильный дизайн как у ретрокамеры.

25. Портативная колонка

С помощью устройства можно слушать музыку в любом месте. Дома, в машине, на пикнике, в лесу, в походе и на пляже. Колонка оснащена защитой от воды. Она крепится на любую поверхность. хоть за лямку рюкзака, хоть на дерево. Работает в связке со смартфонами и планшетами с помощью Bluetooth. Обладает хорошим качеством звука.

26. Пылесос для машины

Портативный пылесос поможет облегчить уход за салоном автомобиля. Это удобно, быстро и эффективно. Аппарат легко удалит пыль и крошки. Он работает за счёт аккумулятора, который обеспечивает непрерывную работу до 30 минут. Данного времени хватит, чтобы провести полноценную уборку.

Такому подарку обрадуется любой автомобилист, ведь он сэкономит деньги и время на химчистку.

27. Триммер с лазером

Модный аппарат сегодня. Большинство мужчин носят бороду. Чтобы облегчить уход за внешним видом, подарите ему триммер. Лучше выбрать модель с лазером. С его помощью можно быстро и легко сделать ровные линии, так как он будет показывать направление. Поэтому справится любой, даже без опыта.

Есть разные насадки. Ухаживать за таким прибором очень просто. Достаточно лишь промыть лезвия небольшим количеством воды.

28. Строительный фен

Строительный фен пригоден для совершенно разных задач. Это и сварка изделий из ПВХ, сушка краски или клея, удаление герметика или обоев, размораживание двигателей и холодильников. Такой прибор просто необходим для настоящих хозяев. Мужчины, которые дома делают всё своими руками, его оценят.

Подарки для путешественников

Собрали идеи для мужчин, которые любят путешествовать. Здесь представлены как практичные, так и стильные аксессуары.

29. Карта мира

Подарочная карта мира может быть выполнена из разных материалов. Например, из дерева, картона или пластика. Но самой популярной сейчас является скретч-карта, на которой можно отмечать места своих путешествий. Их расцветки выполнены в минималистичном дизайне, поэтому впишутся в любое интерьерное решение.

30. Рыболовные снасти

Если ваш мужчина – заядлый рыбак, то он точно оценит презент в виде рыболовной снасти. Перед покупкой необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы выбрать подходящую модель. Обязательно изучите все материалы, какие виды ловли лучше. Поэтому не рекомендуем совершать покупки в онлайн-магазинах.

31. Браслет из паракорда

Это не украшение. Аксессуар помогает выжить в сложных условиях. Такой полезный подарок придётся по душе любителям походов. Что такое паракорд? Это лёгкий, но прочный нейлоновый шнур.

Браслет сделан так, чтобы он быстро и легко расплетался. Полученную верёвку можно использовать для совершенно разных целей. Например, для рыбалки, охоты, во время трекинга и даже на стоянке в кемпинге. Помимо этого, он оснащён компасом, огнивом, свистком и фонарём.

32. Спортивная сумка

Такая сумка понравится любителям походов. Если он передвигается на транспорте, то лучше выбрать большую модель. Для тех, кто много ходит, обратите внимание на аксессуар меньшего размера. В магазинах представлены варианты с множеством отделений. Для обуви, бутылки, контейнера для еды и т. д.

33. Сушилка для обуви