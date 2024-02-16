Кроп-топы и много блеска: стильные тренды нулевых возвращаются этим летом

Мода циклична — это известный факт. Сегодня мы все чаще ловим флэшбеки из 90-х и нулевых, проходя мимо очередного бутика. Мы поговорили со стилистом, имиджмейкером Марией Стройкой, которая рассказала о трендах грядущего сезона, которые удивительно пересекаются с моделями, бившими рекорды популярности в начале и середине нулевых.

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Кроп-топы

Стилист рекомендует уже сейчас заняться подготовкой к лету, ведь вам понадобится красивый пресс. Всему «виной» кроп-топы, которые будут актуальны весь теплый сезон, начиная с конца весны.

«Тренды призывают нас пересмотреть фотографии молодой Рианны и надеть укороченный топ», — комментирует наш эксперт.

Укороченные модели можно сочетать с джинсами, юбками и даже брючными костюмами.

Широкие джинсы

Объемные, широкие джинсы с низкой посадкой врываются в топы этой весной и летом.

«Все это мы носили в начале нулевых и вот, они снова актуальны. Самый топ — выбирать total denim», — говорит Мария.

Но помните, что такие модели могут добавить объем там, где ненужно, так что сочетайте подобные брюки и джинсы с обтягивающими укороченными топами и футболками.

Мини

Мария напоминает о том, что никто не запрещает вдохновляться звездами 90-х и нулевых. Образы участниц Spice Girls могут подсказать вам несколько актуальных идей. Стилист:

«Обращаем внимание на ультракороткие мини, короткие платья в пайетках, много блесток в сочетании с простыми футболками или лаконичным топом на бретельках».

Важно: учитывайте место и время, когда вы собираетесь создавать такой яркий образ.

Массивные украшения