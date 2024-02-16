Названы самые модные стрижки на 2024 год

Парикмахер и стилистка Лилия Левина назвала россиянкам самые модные стрижки на 2024 год. Ее комментарий публикует «Москва 24».

© Lenta.ru

По словам специалистки, в настоящее время лидировать продолжают градуировка и многослойность. Среди причесок в данном стиле она упомянула шегги и маллет.

Кроме того, по-прежнему популярны различные варианты боба, а также пикси, особенно с несведенными зонами.

«То есть это когда очень короткий, можно сказать выбритый, затылок и виски идут вместе с достаточно длинной макушкой», — пояснила собеседница издания.