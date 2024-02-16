Украсят любую: пять вещей базового гардероба, которые подойдут женщинам всех возрастов

Базовый гардероб решает одну из самых больших женских проблем под названием «нечего надеть». Располагая определенными вещами, вы можете составить беспроигрышные образы и при этом стильно выглядеть. Существуют пять базовых элементов, которые должны быть в арсенале любой женщины независимо от возраста. Об этом рассказал «Вечерней Москве» дизайнер и модельер Наз Маер.

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Белая рубашка

Ни одна вещь не может соперничать с белой рубашкой по степени универсальности. Она подойдет на все случаи жизни, начиная от повседневного образа и заканчивая выходом в свет при наличии дополнительных деталей гардероба (блестящего топа, пиджака сочного оттенка). Белая рубашка идеально сочетается с джинсами, брюками, юбками-карандаш, моделями преппи и с А-силуэтом. Данное изделие украсит любую женщину, и именно поэтому мы так его любим и ценим.

Классическая водолазка

Классическая водолазка является идеальным вариантом для создания трендового многослойного стиля и лучшей идеей для прохладного времени года. Главное правило — изделие не должно слишком сильно вас облегать. Отдавать предпочтение стоит более расслабленным моделям из плотного материала, который хорошо держит форму. Если не знаете, на каком цвете остановиться, выбирайте нейтральные беспроигрышные решения: молочный, бежевый, горчичный, пудровый. Классическая водолазка подойдет женщине любого возраста.

Прямые джинсы с высокой посадкой

В базовом гардеробе каждой девушки и женщины должны находиться прямые джинсы с высокой посадкой, которые подходят под любой тип фигуры и возраст. Такая модель замаскирует недостатки, подчеркнет преимущества и создаст правильный силуэт. Учтите, что такими достоинствами обладают максимально лаконичные джинсы без потертостей, «рваных коленей» и декора. Обращайте внимание на идеальные цвета: классический индиго, голубой и синий.

Лаконичное черное платье миди

Маленькое черное платье давно стало мемом, но даже этот факт не отменяет универсальности данной модели. Его можно смело надевать на вечеринку, в гости и, конечно, в офис. Маленькое платье совсем не значит короткое, поскольку речь идет о том, что изделие должно быть лаконичным и без лишних украшательств. Оптимальной длиной для любого возраста является миди, однако вы всегда можете ориентироваться на особенности своей фигуры.

Удлиненный жакет из плотного материала