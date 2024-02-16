Лечение акне, осветление кожи и другие плюсы использования ретинола

Ретинол по праву считается одним из лучших средств в борьбе за красивую кожу. Мы поговорили с косметологом Кристиной Новиковой, которая рассказала, почему стоит сделать выбор в пользу процедур с участием этого витамина и пополнить свой уходовый арсенал продуктами с его содержанием.

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Цвет лица и рельеф

С возрастом поддерживать гладкость кожи становится труднее и без пилингов, а также мезотерапии с участием ретинола не обойтись.

Кристина: «Я особенно люблю мезотерапию с ретинолом, так как уже после первой процедуры происходит мягкое отшелушивание — цвет лица улучшается, кожа заметно подтягивается».

При регулярном посещении косметолога с целью проведения процедур с ретинолом возможно поддерживать отличное состояние кожи долгие годы.

Обновление клеток

Мало какое вещество способно также мощно обновлять клетки, как ретинол. Как мы уже говорили, с возрастом проблема потери упругости становится все актуальнее, а потому стоит попробовать средства на основе этого витамина для стимулирования выработки коллагена.

«Мои пациенты чередуют кислотные пилинги со средствами на основе ретинола в зимнее время, чтобы помочь коже взбодриться», — комментирует Кристина.

Регуляция выработки кожного секрета

Люди, страдающие акне, часто хорошо знакомы со средствами на основе ретинола. И действительно, он помогает бороться не только с самими воспалениями, но и осветляет кожу, избавляя от постакне.