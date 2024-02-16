Дайджест от «Рамблера»: что обсуждали в социальных сетях на этой неделе

«Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости последних дней. Смотрите наш еженедельный дайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые обсуждали в социальных сетях.

Мужчина поставил машины такси в форме сердца и сделал предложение любимой

Мужчина составил композицию из тридцати желтых автомобилей такси в форме сердца и встал под окнами любимой с букетом из красных роз.

Назван самый модный цвет одежды на весну

Лидировать в грядущем теплом сезоне будут наряды оливково-зеленого цвета, которые многие бренды включили в свои коллекции.

51-летняя женщина поделилась способом выглядеть вдвое моложе

По просьбе дочери женщина поделилась своим способом ухода за кожей, который она использует каждый вечер. Он состоит из десяти шагов и, как утверждается, придуман в Южной Корее.

Визажист назвала самую популярную ошибку в макияже

Эксперт предостерегла от нанесения пудры в области глаз — такой макияж подчеркнет морщины и заставит вас выглядеть старше. В качестве альтернативы блогер предложила аккуратно наносить спрей для фиксации макияжа с помощью спонжа.

Меган Фокс шокировала поклонников преображением