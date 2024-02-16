Дерматологи объяснили, в каком возрасте нужно начинать ухаживать за кожей

Чтобы сохранить кожу здоровой, детям точно не нужно прилагать много усилий. Антивозрастные средства точно не для молодой кожи. Ребёнку нужно купить только мягкое очищающее средство, увлажняющий крем, который не забивает поры, и солнцезащитный крем.

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Уход за кожей - это хорошая идея с самых юных лет. Но детям не нужно так много средств, как взрослым. В частности, ребёнку для поддержания кожи в здоровом состоянии хватит мягкого очищающего средства, некомедогенного увлажняющего крема (т.е. такого, который не забивает поры) и солнцезащитного крема.

Самый важный продукт для ухода за детской кожей - это солнцезащитный крем. Всё потому, что ультрафиолетовое излучение является основной причиной преждевременного старения в более позднем возрасте и развития рака кожи.

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В дополнение к вышеперечисленным продуктам подросток может взять мягкий пилинг или средство для лечения прыщей.

Взрослые люди могут рассмотреть уже возможность добавления к средствам по уходу за кожей антивозрастных кремов.

Наиболее популярные ингредиенты антивозрастных средств для кожи - это ретинол и витамин С. Первое вещество может навредить здоровью детей и вообще обычно не нужен человеку до тех пор, пока ему не исполнится 20. Отрицательное влияние на естественный защитный барьер и микробиом молодой (детской) кожи могут оказать альфа-гидроксикислоты и бета-гидроксикислоты.

Подросткам и детям не рекомендуется пользоваться также средствами, которые содержат ароматизаторы. Дело в том, что эти вещества теоретически могут привести к аллергии или раздражению кожи.