Российский ювелирный бренд презентовал Мэй Маск оригинальное кольцо с камнем от тагильского мастера

Матери американского миллиардера Илона Маска презентовали кольцо с камнем, сделанное ювелиром из Нижнего Тагила. Украшение ей подарил известный российский ювелирный бренд Maximilian Silver Label, который сотрудничает с тагильским мастером Алексеем Кузнецовым. Об этом сообщает издание tagilcity.ru.

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Аксессуар, который украшает руку матери самого богатого человека в мире, выполнен из серебра с голубым кварцем. Камень для этого украшения сделал житель Нижнего Тагила. Стоимость камня — около 67 тысяч рублей. Алексей Кузнецов изготавливал его специально для коллекции украшений Maximilian Silver Label под название «С широко закрытыми глазами».