Российский ювелирный бренд презентовал Мэй Маск оригинальное кольцо с камнем от тагильского мастера
Матери американского миллиардера Илона Маска презентовали кольцо с камнем, сделанное ювелиром из Нижнего Тагила. Украшение ей подарил известный российский ювелирный бренд Maximilian Silver Label, который сотрудничает с тагильским мастером Алексеем Кузнецовым. Об этом сообщает издание tagilcity.ru.
Аксессуар, который украшает руку матери самого богатого человека в мире, выполнен из серебра с голубым кварцем. Камень для этого украшения сделал житель Нижнего Тагила. Стоимость камня — около 67 тысяч рублей. Алексей Кузнецов изготавливал его специально для коллекции украшений Maximilian Silver Label под название «С широко закрытыми глазами».
75-летняя Мэй Маск, является известной моделью. Кольцо, о котором идет речь, было предоставлено ей российскими ювелирами для участия в фотосессии в Милане. Модель оценила недорогое, но сделанное со вкусом украшение, и владелец Maximilian Silver Label Денис Арцинович решил подарить его известной леди. Мэй Маск снялась для обложки Elle Slovenija, продемонстрировав оригинальный подарок.