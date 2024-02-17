Прием у косметолога может закончиться инсультом, предупредил врач

Неправильная техника введения филлеров может привести к инсульту или слепоте. Самые опасные участки — нос и зона под глазами. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-дерматовенеролог Павел Аносов, работающий в семейной поликлинике ЦКБ «РЖД-Медицина».

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Одной из самых популярных, но опасных процедур является контурная пластика филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Они могут привести к сдавливанию сосудов и некрозу из-за недостаточного кровоснабжения тканей.

«Также из-за неправильной техники введения может произойти эмболизация крупных сосудов, когда препарат попадает непосредственно в сосуд и перекрывает кровоток. В таких случаях время на решение проблемы идет на минуты, а последствиями могут быть слепота и инсульт», — рассказал Аносов.

Самыми опасными зонами считаются нос, носослезная борозда и подглазничная область. Работа с ними сложна из-за особенностей анатомии лица в целом и особенностей каждого отдельного человека.

Чтобы избежать последствий, Аносов рекомендовал тщательно выбирать косметолога, убедиться в наличии у него всех разрешений и документов об образовании. Также нужно опасаться использования некачественных препаратов: перед процедурой косметолог должен показать целостность упаковки и сроки годности филлеров.