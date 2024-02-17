Michael Kors посвятил осеннюю коллекцию своей бабушке

В самом сердце новой осенней коллекции Майкла Корса была чёрно-белая фотография его бабушки и дедушки в день их свадьбы.

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«Я всегда был совершенно очарован тем, как выглядела моя бабушка в своём платье. В нём была такая простота, такой шик. Это самый разгар 30-х годов. Когда летом умерла моя мама, мы перебирали вещи, и вдруг я увидел этот пакет с одеждой, открыл его, а там — оно. Это самая настоящая история спящей красавицы», — поделился дизайнер.

Легендарная семейная реликвия состояла из двух частей: скромной туники и чувственной комбинации.

«Я начал думать о том, что остаётся», — говорит Майкл.

На мудборде его бабушка была окружена женщинами других поколений в слипах с зауженным кроем: Кэрол Ломбард, Элизабет Тейлор, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл. А за основу взят пошив одежды в духе школы Кэтрин Хепберн и Каролин Бессетт Кеннеди. По подиуму вышагивали сильные, но женственные модели. Контрастные с острыми плечами и скульптурной талией или в клетку в стиле принца Уэльского, принт-елочку и в оттенке camel.

Корсу удается лучше всего перерабатывать отполированную нью-йоркскую классику. Он не просто знает канон американской спортивной одежды, ведь предприниматель помог сформировать его за последние 40 лет. Об этом утверждении напомнила мелькающая фотография Рене Руссо в одежде его дизайна для фильма «Афера Томаса Крауна», который, между прочим, вышел четверть века назад. Конечно, мода изменилась с тех пор и эти перемены нашли отражение в новой кампании. Например, кашемировое худи заменило привычную водолазку под приталенным пиджаком, а толстовка с блёстками и вовсе была надета соло, без брюк.