Стилист рассказала о беспроигрышных подарках для мужчин на 23 Февраля

В преддверии 23 Февраля многие женщины затрудняются в выборе подарка. Стилист Ирина Чайкина рассказала о семи вещах, которые точно порадуют любого мужчину.

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Первые в списке подарков – кожаные или замшевые перчатки. Эксперт отметила, что такой вариант подойдет в качестве подарка как для близкого человека, так и для мужчины, с которым поддерживаются деловые отношения.

Если вы не знаете вкусы мужчины, можно остановиться на кашемировом шарфе темного оттенка, так как это классическая вещь, которая никогда не выйдет из моды. Также подойдут шарфы без рисунка или в мелкую клетку.

В качестве более личного подарка подойдет рубашка, выполненная по индивидуальному заказу, на которой можно сделать вышивку с инициалами мужчины. Другой вариант – кожаный ремень с эксклюзивной, разработанной для него пряжкой, пишет rg.ru.

Более простым вариантом будет подарить мужчине сертификат на шопинг в мужской бутик. Кроме того, можно ориентироваться на его увлечения. Например, если мужчина увлекается рыбалкой, то для него будет идеален новый набор блесен или спиннинг.