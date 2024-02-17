В последние месяцы Белла Хадид практически перестала появляться на публике: девушка вот уже почти год ведет уединенный образ жизни из-за обострения болезни Лайма. Но во время своего затяжного отпуска модель не скучает: судя по кадрам из запрещенной сети, она заряжается энергией на семейном ранчо вместе с любимыми лошадьми и прочей живностью. И даже бойфренда нашла себе под стать — звезду конного спорта Адана Бануэлоса.

Отношения Хадид с американским наездником мексиканского происхождения еще осенью рассекретили папарацци, которые застали пару на романтической прогулке. Теперь же модель решила официально объявить о новом романе: она опубликовала карусель фотографий, на которых засветился и Адан. Правда, лицо возлюбленного Белла все еще настойчиво скрывает. На милых кадрах, сделанных в октябре на дне рождения девушки, возлюбленные целуются и держатся за руки, отворачиваясь от камеры.

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Инсайдеры уже вовсю расхваливают нового бойфренда модели. «Белла и Адан влюблены друг в друга. Семья и друзья никогда не видели ее такой счастливой. Белле нравится, как Адан поддерживает ее карьеру, и он вписывается в ее жизнь. Они всегда прекрасно проводят время вместе и находят утешение в простых вещах», — рассказал источник Entertainment Tonight.

Инсайдер также уточнил, что ребята познакомились благодаря Иоланде Хадид. Видимо, после скандала с Зейном Маликом — бывшим возлюбленным ее старшей дочери Джиджи — женщина решила сама отбирать партнеров для своих дочерей. Что ж, надо отдать ей должное: похоже, она сделала правильный выбор, ведь такой счастливой Беллу мы не видели уже очень давно.