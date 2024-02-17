В Сети обсуждают фото повзрослевшей дочери Тома Круза и Кэти Холмс
Мы и глазом не успели моргнуть, как повзрослела очередная звездная наследница. Папарацци поймали 17-летнюю Сури Круз на прогулке в Нью-Йорке в компании ее мамы Кэти Холмс.
В этом году девушка заканчивает школу и уже вовсю подумывает над высшим образованием: источник портала Daily Mail уверяет, что она рассматривает разные варианты, но склоняется в пользу изучения моды в Нью-Йорке — поближе к дому. Как поговаривают инсайдеры, все из-за чрезмерной опеки Кэти, которая боится отпускать единственную дочку далеко.
Отец же Сури присутствует в ее жизни только в виде алиментов — Том Круз ежемесячно выплачивает 33 тысячи долларов, но с 2013 года общение с ней не поддерживает.
Многие комментаторы отметили, что Сури растет настоящей красавицей. Одни считают, что девочка — копия мамы, а другие уверены, что она все больше становится похожа на своего папу.
«Она так напоминает Тома в его лучшие годы», «Сури — идеальная смесь матери и отца. Я надеюсь, она не испортит свою естественную красоту всякими вмешательствами. В этом смысле ее мама является хорошим примером для подражания», «Они выглядят как обычные мать и дочь, и это так приятно видеть», «Мне нравится, что она одевается как 17-летняя девушка и не старается казаться старше своих лет», — не поскупились на комплименты читатели таблоида Daily Mail.
Но и без хейта, конечно, обойтись не могло: на этот раз от комментаторов досталось Тому Крузу.
«Какой отец не видит свою дочь более 10 лет? Не самый лучший», «Как, должно быть, грустно Сури осознавать, что отец предпочел ей свою религию. Хотя я думаю, что Кэти хорошая мама», «Том, ты упускаешь возможность быть папой такой потрясающей девочки», — упрекают актера читатели Daily Mail.