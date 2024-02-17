В Сети обсуждают фото повзрослевшей дочери Тома Круза и Кэти Холмс

Мы и глазом не успели моргнуть, как повзрослела очередная звездная наследница. Папарацци поймали 17-летнюю Сури Круз на прогулке в Нью-Йорке в компании ее мамы Кэти Холмс.

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В этом году девушка заканчивает школу и уже вовсю подумывает над высшим образованием: источник портала Daily Mail уверяет, что она рассматривает разные варианты, но склоняется в пользу изучения моды в Нью-Йорке — поближе к дому. Как поговаривают инсайдеры, все из-за чрезмерной опеки Кэти, которая боится отпускать единственную дочку далеко.

Отец же Сури присутствует в ее жизни только в виде алиментов — Том Круз ежемесячно выплачивает 33 тысячи долларов, но с 2013 года общение с ней не поддерживает.

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Многие комментаторы отметили, что Сури растет настоящей красавицей. Одни считают, что девочка — копия мамы, а другие уверены, что она все больше становится похожа на своего папу.

«Она так напоминает Тома в его лучшие годы», «Сури — идеальная смесь матери и отца. Я надеюсь, она не испортит свою естественную красоту всякими вмешательствами. В этом смысле ее мама является хорошим примером для подражания», «Они выглядят как обычные мать и дочь, и это так приятно видеть», «Мне нравится, что она одевается как 17-летняя девушка и не старается казаться старше своих лет», — не поскупились на комплименты читатели таблоида Daily Mail.

Но и без хейта, конечно, обойтись не могло: на этот раз от комментаторов досталось Тому Крузу.