42-летняя «ангел» Victoria's Secret показала фигуру в спортивном топе

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио снялась в рекламе спортивной одежды бренда Eterne. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.

42-летняя модель позировала в белоснежном комплекте: топе и легинсах, которые подчеркнули ее спортивную фигуру. Она также сделала легкую укладку с подкрученными локонами и макияж с малиновой помадой и бронзовыми тенями.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Lenta.ru

Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме "Казино Рояль" про Джеймса Бонда, в картине "Здравствуй, папа, Новый год" и сериале "Сплетница".