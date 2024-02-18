Женская мода: тренды весны-2024
Прошлый, 2023 год прошел в моде под знаком возвращения женственности (кружева, блеск, каблуки, барбикор наконец). Год ознаменовался и появлением повестки «тихой роскоши» — возвращением спокойной дорогой классики с «дружественным» ей офискором.
Смотрим, какие тренды станут ключевыми в сезоне весна-лето — 2024.
Среди заметных направлений этой весны — вполне логичный гибрид офискора и ультраженственности.
«Лейтмотив весеннего сезона — популярный в TikTok office siren, «офисная сирена» — логическое продолжение офискора c элементами женственности и сексуальности. Строгие формы жакетов и деловых платьев здесь сочетаются с откровенными разрезами, юбками-карандаш, подчеркивающими фигуру, лодочками на шпильке и томным макияжем со стрелками на глазах. Возвращение классических образов в коллекциях таких брендов, как Boss, Calvin Klein, Sabrina Scala, в паре с яркими акцентами и смелыми цветовыми решениями, как в линейке Pinko и Emme Marella, придают этому тренду свежесть и современное воплощение», — рассказывает маркетинг-директор «Стокманн» Мария Гайтер.
Также интересную «модификацию» получит «тихая роскошь».
«В новом сезоне мы наблюдаем яркое возвращение моды 50-х годов — дизайнеры заново влюбились в горошек. Нельзя отрицать, что принт стал популярным на фоне эстетики «тихой роскоши», однако этой весной трансформировался в самостоятельный тренд. Выбирайте современные силуэты — плиссированные юбки, мини-платья в крупный горох, а также блузы из полупрозрачной ткани как в коллекциях Belucci и Gerry Weber. Избегайте более одной акцентной вещи, а если предпочитаете нейтральные образы, обратите внимание на контрастные аксессуары, например платок в горох», — говорит Мария Гайтер.
От макротрендов перейдем к подробностям и частностям. Стилист, менеджер по работе со стилистами универмага Trend Island Анна Резуненко рассказала, какие элементы и вещи будут в моде этой весной.
«Во-первых, драпировка. Данный инструмент мы будем часто видеть в предстоящем сезоне как в изначальной фактуре ткани, так и в готовых изделиях. Во-вторых, металлик. Этот тренд с нами не первый сезон, но сейчас он набирает еще большую популярность. Многослойные серебряные ожерелья и даже тотал-образы — то, что нам рекомендуют носить. Далее — прозрачность. Еще один тренд, который продолжает набирать популярность. Воплощение хрупкости и нежности с деликатной сексуальностью. Прозрачные юбки-карандаш, платья и лонгсливы — то, что будет шикарно смотреться в многослойных образах. Хотелось бы отметить еще несколько моментов: в этом сезоне по настоянию Миуччи Прады и Джонатана Андерсона меняем майки и футболки на поло в стиле преппи или рубашки для регби. Ну и что касается длины, то пусть это будет мини. И даже микро», — говорит Анна Резуненко.
Модели в ультракоротких шортах шагали на шоу Gucci, Stella McCartney, Prada, Schiaparelli, Isabel Marant.
«А Missoni, Marni и Nina Ricci показали свою вариацию экстраоткрытых ног — платья такой длины, для которой не обойтись без явной доли смелости», — отмечает редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.
Но все же порой микро на «женских» подиумах сменялось экстравагантным макси.
«Помните так полюбившиеся всем прошлым летом юбки из денима до самых пяток? В этом сезоне дизайнеры поэкспериментировали с фактурой, оставив длину прежней. Особенно выделялись модели из кожи необычных оттенков и с бахромой», — добавила Ишимова.
Среди ключевых трендов весны-лета — 2024 основатель винтажной галереи VintageDream и бренда Leffers, историк моды и искусствовед Ольга Леффер отмечает актуальность флоральной темы не только в виде мотива для принта, но и как важного элемента одежды.
«Цветы, которые в тренде уже несколько сезонов, все еще не теряют своей популярности. Но именно в весенне-летнем сезоне 2024 года цветы стали центральным элементом многих показов. Такие комбинации на тему флористики появляются и на аксессуарах — от ювелирных украшений до обуви и сумок», — говорит Лефферс.
Также, по ее словам, на первое место выходит монохром.
«Особенно актуально выглядят луки с использованием одного материала или цвета, например тотал-деним или монохромный образ, состоящий из красных оттенков», — добавляет она.
Ну и напоследок пара слов о вечерней моде, тренды в которой формируют кутюрные показы.
«Тренды с недели Spring 2024 Couture перекликаются с коллекциями из прет-а-порте — 2024. Так, на показе Chanel были продемонстрированы нежные образы с мягкими линиями и оттенками тюля и твида. Тренд на женственные образы дополняли кружевные пояса, бантики, блестки и цветочная вышивка. Maison Margiela поддерживает тенденцию прозрачных сексуальных образов в коллекции. Тренд на прозрачность и новую женственность не упускает из внимания практически ни один модный дом. Так, например, у Elie Saab получился классический кутюрный показ с образами из тюля приглушенных пастельных оттенков. А Tony Ward создал квинтэссенцию вневременной элегантности на подиуме, интегрируя тончайшую ткань и вышивку. Как мне показалось, в моду снова стал входить серый цвет, на кутюрной неделе моды серые наряды выделялись своей элегантностью. Такое ощущение, что этот цвет немного подзабыли, и сейчас он вновь начинает входить в моду. Тогда как текущий сезон, конечно, был под красным флагом, а total-red-образы выступали как апофеоз этого проявления», — рассказывает Ольга.