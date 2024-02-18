Женская мода: тренды весны-2024

«Во-первых, драпировка. Данный инструмент мы будем часто видеть в предстоящем сезоне как в изначальной фактуре ткани, так и в готовых изделиях. Во-вторых, металлик. Этот тренд с нами не первый сезон, но сейчас он набирает еще большую популярность. Многослойные серебряные ожерелья и даже тотал-образы — то, что нам рекомендуют носить. Далее — прозрачность. Еще один тренд, который продолжает набирать популярность. Воплощение хрупкости и нежности с деликатной сексуальностью. Прозрачные юбки-карандаш, платья и лонгсливы — то, что будет шикарно смотреться в многослойных образах. Хотелось бы отметить еще несколько моментов: в этом сезоне по настоянию Миуччи Прады и Джонатана Андерсона меняем майки и футболки на поло в стиле преппи или рубашки для регби. Ну и что касается длины, то пусть это будет мини. И даже микро», — говорит Анна Резуненко.