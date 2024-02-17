Аня Тейлор-Джой оскорбила мусульман на премьере нового блокбастера: что случилось?

«Почему Аня Тейлор-Джой в хиджабе?», «Ну конечно, если белая девушка надевает хиджаб — это мода, если смуглая — значит, ее угнетают», «Белые люди копируют мусульманок, но никогда не защищают их. Да, Аня Тейлор-Джой, я смотрю на тебя», «Мы знаем, что Аня Тейлор-Джой может в любой момент надеть такой наряд и появиться на публике — и никто не будет ее за это дискриминировать. И снять тоже может когда захочет», — высказываются пользователи Сети.