Аня Тейлор-Джой оскорбила мусульман на премьере нового блокбастера: что случилось?
Лондонская премьера второй части «Дюны» не обошлась ни без ярких звездных выходов, ни без громких скандалов. И если Зендею, которая преобразилась в футуристичного андроида в кутюрном образе Mugler 1995 года, фанаты просто высмеяли, то Аня Тейлор-Джой, похоже, попала в серьезную передрягу.
Актриса тоже вдохновилась модными архивами и блистала в длинном белоснежном платье с закрытой накидкой-капюшоном. Образ был создан командой Dior по мотивам свадебного образа, который дизайнер Марк Боан представил в коллекции французского Дома в далеком 1961 году.
Звезда сериала «Ход королевы» неожиданно столкнулась с волной хейта от пользователей X (ранее Твиттер). А все потом, что они углядели в ее образе... пародию на мусульманку.
«Почему Аня Тейлор-Джой в хиджабе?», «Ну конечно, если белая девушка надевает хиджаб — это мода, если смуглая — значит, ее угнетают», «Белые люди копируют мусульманок, но никогда не защищают их. Да, Аня Тейлор-Джой, я смотрю на тебя», «Мы знаем, что Аня Тейлор-Джой может в любой момент надеть такой наряд и появиться на публике — и никто не будет ее за это дискриминировать. И снять тоже может когда захочет», — высказываются пользователи Сети.
Что ж, мы от комментариев, пожалуй, воздержимся. Тем более что нам образ актрисы напомнил скорее облачение католических монахинь.