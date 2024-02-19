Александр Петров отправился в романтическое путешествие

Осенью прошлого года актёр Александр Петров обрадовал публику новостью о том, что связал себя узами брака. Интересно, что молодой человек едва знал свою будущую жену, когда пошел с ней в ЗАГС. Александр и Виктория познакомились случайно на улице и уже через пару свиданий решили пожениться. Публика была удивлена не только скорой женитьбой артиста, но и выбором невесты, потому что до этого, Петров три года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской.

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В социальной сети Александр и Виктория демонстрируют любовь друг к другу. А на днях актёр увез свою любимую жену в путешествие. Новобрачные наслаждаются совместным отдыхом. Виктория делится романтичными снимками в социальной сети. Похоже, что у них в планах несколько стран. «Первая остановка — Стамбул», — подписала студентка. На снимке девушка улыбается в камеру, а актёр целует ее в щеку. Пара прогуливается по старинных улочкам города.

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В Турции Вика и Саша надолго не задержались и теперь в социальной сети появились фотографии из города любви — Парижа. Виктория показала снимок, на котором позирует напротив Эйфелевой башни. Она предстала в черных джинсах клеш и белой укороченной кожаной куртке . Волосы супруги актёра распущены, а концы завиты в мелкие локоны.

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