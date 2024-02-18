Как отличить оригинальный парфюм от подделки: советы экспертов

Приближаются праздники, и многие россияне рассматривают парфюм в качестве оптимального подарка для своих любимых и близких людей. Ведь хорошие духи поднимают настроение даже в самую ненастную погоду и придают особый шик как женщинам, так и мужчинам.

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Но как отличить оригинальную продукцию от подделки? И почему порой тестер духов так отличается от парфюма, который мы приобретаем в магазине? Подробнее об этом читайте в материале "Российской газеты".

Обращайте внимание на место покупки парфюмерной продукции

"Онлайн-магазины продолжают набирать популярность, но с ростом спроса растет и количество мошенников. Чтобы предостеречь себя от покупки подделки, рекомендуется заказывать товары у официальных продавцов и дилеров", - рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Эксперт факультета e-commerce Университета "Синергия" Алена Елина подчеркнула, что оригинальные духи не продаются в каких-то непонятных магазинах или переходах.

"Если вы хотите купить качественную парфюмерию, то обращайтесь в специальные бутики - там, как правило, представлена и нишевая парфюмерия, и люксовые бренды", - говорит она.

Цена имеет значение

К ней стоит отнестись особенно внимательно, так как с помощью заниженной стоимости недобросовестные продавцы могут привлекать клиентов. Также в Роспотребнадзоре советуют обязательно проверить репутацию продавца по оставленным отзывам. Сами товары рекомендуется получать в пунктах выдачи заказа, чтобы можно было убедиться в их подлинности до того, как юридически он будет передан продавцом потребителю в рамках заключенного договора и станет собственностью последнего.

"Если вы приобретаете парфюм в розничных магазинах, выбирайте только места организованной торговли: необходимо удостовериться в благонадежности как производителя, так и продавца, и в правильном оформлении вывески, отражающей информацию о фирменном наименовании организации, ее адресе и режиме работы", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Упаковка и внешний вид парфюма

Во-первых, отмечает Алена Елина, настоящие духи (если это полноразмерный флакон), как правило, всегда запечатаны в слюду. Речь идет о полиэтилене, который запаивается термическим методом - нагреванием. Слюда не должна соскакивать, заводская упаковка, как правило, крепко держится на флаконе, отмечает эксперт.

Во-вторых, обращайте внимание на сам флакон и на картон оригинальных духов. Флакон у качественного парфюма будет выполнен очень аккуратно, симметрично, причем на его дне будет прозрачная наклейка с указанием серийного номера партии.

Эксперты также рекомендуют посмотреть на само стекло флакона. У оригинальной продукции оно прозрачное, на нем нет никаких неровностей или шариков воздуха внутри. А надписи не будут стираться от прикосновения пальцев.

Картон у настоящих духов очень плотный и гладкий. Внутри упаковки парфюма есть система поддержки флакона, чтобы он оставался крепко зафиксирован на месте. Как правило, производители фальсификата не тратятся на такие технологии.

В-третьих, посмотрите на саму жидкость. Она не может быть мутной или с осадком. Как правило, цвет духов варьируется от светло-соломенного до темно-желтого, поэтому яркие, слишком "химические" цвета должны вас насторожить.

Наконец, четвертый важный признак качественного парфюма - это пульверизатор. У оригинальной продукции он, как правило, сидит на флаконе ровно, не содержит следов клея, не прокручивается и с легкостью нажимается. Его трубочка тонкая и прозрачная, соответствует длине флакона. Грубая трубочка сразу же выдает подделку. К тому же при использовании пульверизатора парфюм не должен капать из него - струя должна распыляться невесомо и легко.

Чем опасна подделка?

"Неоригинальная продукция в лучшем случае может не иметь заявленного эффекта либо, если говорить про парфюмерную группу, иметь отличающуюся от оригинала парфюмерную композицию. А в худшем - стать причиной аллергических реакций и даже более серьезных заболеваний", - предупреждает руководитель отдела исследований и разработок Avon Россия Елена Ведникова.

Самый верный путь обезопасить себя от подделок - покупать косметическую и парфюмерную продукцию напрямую у брендов, их официальных представителей и в проверенных сетевых магазинах. В этом случае покупатель может быть уверен в подлинности продукции, и, соответственно, качестве и безопасности, советует эксперт.

Почему в некоторых партиях одного и того же парфюма аромат отличается?

"Сейчас можно найти множество советов о том, как проверить парфюм на оригинальность по внешнему виду флакона и упаковки, но в текущих реалиях, к сожалению, это не всегда работает. Технологии сейчас развиты настолько, что подделать дизайн флакона и элементы упаковки можно очень близко к оригиналу", - констатирует в беседе с "РГ" Ведникова.

Она напомнила, что зачастую и сам производитель может менять упаковку в силу определенных причин или обстоятельств. Например, в связи с переходом на более экологичные материалы. Иногда производитель вынужден даже менять формулу парфюма, если в мире изменили перечень ингредиентов, которые можно использовать для парфюмерной продукции.

"В таком случае все парфюмерные дома вынуждены менять формулы, стараясь сделать максимально близкую по профилю парфюмерную композицию, чтобы потребитель не увидел разницы в своем любимом продукте. Ее могут найти профессионалы-эксперты, а также потребители с экстраспособностями к распознаванию запахов", - сказала Ведникова.

Кроме того, все мы хоть раз сталкивались с такой ситуацией, когда покупали парфюм, а при его использовании нам казалось, что он немного отличается от того тестера, который мы попробовали в магазине.

"Вот это - не обязательно подделка: это может быть просто другая партия", - пояснила Алена Елина.

Почему в некоторых партиях одних и тех же духов аромат отличается?

Например, если мы берем парфюмерные компоненты, то они имеют разный срок производства, объясняет эксперт.

"Один апельсин выращен в одном году, а другой - в следующем году, и они имеют разные грани аромата, несмотря на то что это один и тот же продукт. Вот и поэтому все равно на какие-то доли аромат может изменяться", - констатирует Елина.

И второй момент, о котором уже упоминалось выше, - это появление определенных ограничений в законодательстве. Так, если Международная ассоциация парфюмерии и ароматических веществ (IFRA), которая проверяет духи на аллергены, выпускает какой-то новый документ, по которому определенные ингредиенты вносятся в список запрещенных, производителям приходится менять формулу духов.

Как по маркировке проверить продукт на его подлинность

Сегодня для парфюмерной продукции гарантом проверки подлинности выступает маркировка. Руководитель товарной группы ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки) Анна Петрушина обратила внимание читателей "РГ" на то, что при выборе товара стоит присмотреться к коду маркировки на упаковке духов и туалетной воды.

"Его отсутствие говорит о том, что товар нелегальный, а продавец нарушает закон, ведь такие уникальные коды наносятся на все легальные духи с октября 2020 года", - подчеркнула она.

"Причем важно проверять не просто наличие маркировки", - предупреждает Ведникова.