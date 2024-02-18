Что подарить мужчине на 23 Февраля: идеи и цены

Мужчины редко намекают на свои желания в преддверии 23 Февраля. Но в душе все-таки ждут сюрприза и приятного презента от близких людей. В погоне за полезными и нужными подарками хочется пойти по простому пути: гель для мытья, носки и бритвенный станок.

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В этом году предлагаем разбавить привычный подарочный набор небанальными вещами.

Обратно в детство

Будь мужчине 10, 30 или 60 лет, конструкторы будут актуальны всегда. Сборка деревянных 3D-моделей танков, любимой марки автомобиля, самолетов и копий известных зданий станет увлекательным досугом. Готовая фигура впишется в любой интерьер.

Кто из мужчин не мечтал стать космонавтом? Путевка на Марс может стать реальностью в будущем, ну а пока можно подарить набор еды для космонавтов: в тюбиках первое, второе, третье и компот. Это станет отличным вариантом развлечения или вполне функциональным решением для пикника на природе.

Иногда просто хочется взять и вернуться в те годы, когда ты приходил из школы и играл в настольный футбол или теннис.

Пазл может стать отличным вариантом подарка на праздник. А если мужчина будет собирать изображение с вашей совместной фотографией, картинкой любимого персонажа фильма или комикса, то это приятно вдвойне.

Для релакса и отдыха

Массаж шейно-воротниковой зоны – то, что способно расслабить после тяжелого рабочего дня. Что, если релаксировать можно, не вставая с компьютерного кресла? Одним из актуальных подарков может стать массажер, который работает от сети или батареек. Стоимость такого девайса варьируется от функционала. Например, небольшой массажер с подогревом и различными режимами будет стоить около трех тысяч. Можно подарить и накидку на кресло автомобиля: тогда пробка по дороге домой может заменить сеанс массажа.

Для ценителей бани и другого вида спа-отдыха идеальным подарком станет набор эфирных масел. Их можно использовать в зависимости от результата, которого хочется добиться: если подобрать их правильно, то можно не только расслабиться, но и оздоровиться. К выбору масел следует подходить с осторожностью, так как необходимо учитывать особенности организма и его реакции. Традиционными считаются масло мяты, эвкалипта, чайного дерева и лимона.

Любителям чайных церемоний можно подарить набор из разных сортов чая. Палитра вкусов и травяных сборов подойдет для любого гурмана или новичка, чтобы познакомиться с разными сортами чая и найти для себя фаворита.

Для любителей экстрима и новых впечатлений

Для тех, кто устал после работы, может быть полезным вовсе не спокойный и размеренный отдых. Чтобы выплеснуть эмоции, получить прилив сил, можно подарить абонемент на картинг. Набирают популярность и антистрессовые аттракционы: именно там можно без последствий смело бить посуду, крушить мебель и технику. Билет в Челябинске стоит около 500 рублей. Пощекотать нервы можно полетом в аэротрубе. Стоимость колеблется в районе 2500 за 4 минуты.

Экстремальное впечатление можно подарить вместе с абонементом и на поездку по бездорожью на квадроцикле. Может быть, мужчина давно хотел встать на горные лыжи или освоить сноуборд? Недалеко от Челябинска есть масса мест для катания, где можно взять напрокат оборудование и позаниматься с профессиональным тренером.

Экшен-камера может запечатлеть самые яркие моменты жизни навсегда. А она, как говорится, в огне не горит и в воде не тонет. Ее можно легко приобрести за 2 тысячи.

Туризм: для любителей рыбалки, походов и отдыха на природе

Для рыбаков придумали очередной девайс, который поможет сделать процесс еще приятнее – самоподсекающая удочка особенно актуальна в зимнее время года. Это устройство будет полезно в том числе и возрастному поколению рыбаков: она помогает людям с ограниченной двигательной активностью и плохим зрением. Стоимость такого механизма начинается от 400 рублей.

Туристам с палатками, рыбакам и просто любителям долгих прогулок на природе понравится грелка для ног. Это своеобразный большой носок, который отогреет ноги благодаря электрической пластине. Развести костер и вскипятить чайник бывает не всегда удобно и целесообразно в холодную погоду. Чтобы чай в походе был всегда горячим, можно подарить термос с подогревом. Его можно найти на любых маркетплейсах даже за одну тысячу рублей.

Бюджетно и со вкусом

Популярность набирают букеты из закусок, колбасы и других деликатесов. Такой подарок – идеальное сочетание оригинальной упаковки и практичного наполнения.

Подписка на любимую киноплатформу, читательский или музыкальный онлайн-сервисы точно будет не лишней.

Домоседам или офисным работникам можно подарить настольный ионизатор, который будет очищать воздух от загрязнений, пыли, аллергенов и неприятного запаха. Его стоимость варьируется в районе двух или трех тысяч. Или нужный каждому в отопительный сезон увлажнитель воздуха.

Если путь к сердцу все-таки лежит через желудок, нужно пользоваться: испечь печенье, куда можно поместить записки с качествами мужчины, которые в нем особенно ценны.

Если готовите на компанию коллег, гостей или просто для посиделок с друзьями, поместите внутрь печенья бумажки с предсказаниями на 2024 год: каждый вытянет свое.