«Секретный ингредиент», без которого бессмысленны антивозрастные процедуры

Осветлить темные круги под глазами, уменьшить морщины, восстановить запасы коллагена и залечить повреждения от ультрафиолета можно в домашних условиях, без многочисленных сывороток, пилингов и кремов, обещающих обернуть время вспять. И самое главное — это совершенно бесплатно! Эксперты уверены, что любые антивозрастные процедуры бесмысленны без одного «секретного ингредиента», пишет Daily Mail.

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Искать его нужно отнюдь не в составе любимого средства. Достаточно найти семь-восемь часов для здорового сна, влияние на внешность которого часто недооценивают. Тем временем недостаток сна приводит к повышению уровня кортизола, гормона стресса, в организме. Его повышенный уровень способен привести к преждевременному образованию морщин, поскольку он разрушает коллаген.

«Хороший, качественный сон дает организму больше времени для выработки эластина и коллагена на здоровом уровне. Когда вы хорошо отдохнули, уменьшается количество морщин, улучшается цвет лица, уменьшается отечность. И наоборот, постоянное недосыпание может ускорить старение кожи», — объясняет дерматолог Куин-Гиао Сартор.