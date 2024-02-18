Врачи назвали «секретный ингредиент», без которого бессмысленны антивозрастные процедуры
Осветлить темные круги под глазами, уменьшить морщины, восстановить запасы коллагена и залечить повреждения от ультрафиолета можно в домашних условиях, без многочисленных сывороток, пилингов и кремов, обещающих обернуть время вспять. И самое главное — это совершенно бесплатно! Эксперты уверены, что любые антивозрастные процедуры бесмысленны без одного «секретного ингредиента», пишет Daily Mail.
Искать его нужно отнюдь не в составе любимого средства. Достаточно найти семь-восемь часов для здорового сна, влияние на внешность которого часто недооценивают. Тем временем недостаток сна приводит к повышению уровня кортизола, гормона стресса, в организме. Его повышенный уровень способен привести к преждевременному образованию морщин, поскольку он разрушает коллаген.
«Хороший, качественный сон дает организму больше времени для выработки эластина и коллагена на здоровом уровне. Когда вы хорошо отдохнули, уменьшается количество морщин, улучшается цвет лица, уменьшается отечность. И наоборот, постоянное недосыпание может ускорить старение кожи», — объясняет дерматолог Куин-Гиао Сартор.
Когда вы засыпаете, гормон мелатонин запускает механизмы восстановления кожи. Его способность бороться с окислительным стрессом делает его особенно эффективным средством против пигментных пятен. Кроме того, за омоложение во сне отвечает гормон роста, пик секреции которого приходится на стадию глубокого сна. Поэтому эксперты рекомендуют ежедневно спать по семь — девять часов.