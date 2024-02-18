53-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в прозрачном платье
Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл стала гостьей ужина, посвященного запуску ее коллаборации с брендом Hugo Boss. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.
53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла на публику в откровенном наряде. Супермодель надела черное прозрачное платье-рубашку, которое дополнила длинным пальто, туфлями-лодочками на каблуках, солнцезащитными очками и массивным украшением. Звезда подиумов сделала высокий хвост и нюдовый макияж.
В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях.
«Прекрасный маленький кусочек счастья выбрал меня своей матерью. Это такая огромная честь для меня — принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которая теперь есть между нами, мой ангел. Нет большей любви на свете», — написала супермодель.
В феврале 2022-го Наоми Кэмпбелл и ее дочь стали героями обложки британской версии журнала Vogue. Прошлым летом знаменитость сообщила о рождении сына, опубликовав фотографию с ребенком на руках. Лицо новорожденного супермодель скрыла.