Наоми Кэмпбелл показала фигуру в прозрачном платье

«Прекрасный маленький кусочек счастья выбрал меня своей матерью. Это такая огромная честь для меня — принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которая теперь есть между нами, мой ангел. Нет большей любви на свете», — написала супермодель.