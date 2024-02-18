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Певица Дженнифер Лопес показала грудь в платье с декольте до пупка

Актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном платье. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с глубоким декольте
© Газета.Ru

54-летняя Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци, когда выходила со съемок «Вечернего шоу с Джимми Фэллоном». Певица была одета в ярко-розовое платье с декольте до пупка и экстремальным разрезом. Актриса дополнила его серым пальто, серебристыми босоножками на каблуках и клатчем. Звезда распустила длинные волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.

Дженнифер Лопес занимается продвижением фильма «Это я… сейчас: История любви», который рассказывает про ее жизнь и карьеру. Режиссером ленты выступил Дейв Майерс. Премьера проекта состоялась 16 февраля на стриминговом сервисе Prime Video.

В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком спустя 18 лет после расставания. Звезды официально дебютировали как пара на красной дорожке «Венецианского кинофестиваля». Весной 2022 года Бен Аффлек сделал предложение руки и сердца певице, подарив кольцо стоимостью более чем 5 миллионов долларов. В июле того же года знаменитости поженились на тайной церемонии в Лас-Вегасе.

Тренды
Дейв Майерс
Джимми Фэллон
Бен Аффлек
Дженнифер Лопес
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