Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном платье. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

© Газета.Ru

54-летняя Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци, когда выходила со съемок «Вечернего шоу с Джимми Фэллоном». Певица была одета в ярко-розовое платье с декольте до пупка и экстремальным разрезом. Актриса дополнила его серым пальто, серебристыми босоножками на каблуках и клатчем. Звезда распустила длинные волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.

Дженнифер Лопес занимается продвижением фильма «Это я… сейчас: История любви», который рассказывает про ее жизнь и карьеру. Режиссером ленты выступил Дейв Майерс. Премьера проекта состоялась 16 февраля на стриминговом сервисе Prime Video.