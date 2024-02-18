Екатерина Гордон похвасталась радикальным похудением

43-летняя Екатерина Гордон решила похвастаться результатом похудения, собрав море комплиментов своей фигуре. При этом сделала адвокат это в свойственной ей ироничной манере.

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Каждая женщина мечтает похудеть, даже если не говорит об этом вслух. В обществе сложился стереотип о успешности, которая равна худобе, поэтому к ней все стремятся. Кому-то снизить вес удается, кому-то нет, но каждый об этом задумывается.

Адвокат Екатерина Гордон решила воплотить мечты в реальность и похвасталась результатом. Облачившись в неприлично обтягивающее платье, знаменитость показала публике себя во всей красе. Действительно — худые щиколотки, идеальная талия и изгиб бедра — все на зависть желающим стать на пару размеров меньше.