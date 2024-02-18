Екатерина Гордон похвасталась радикальным похудением

Я вобла и селедка: Катя Гордон похвасталась радикальным похудением
43-летняя Екатерина Гордон решила похвастаться результатом похудения, собрав море комплиментов своей фигуре. При этом сделала адвокат это в свойственной ей ироничной манере.
Каждая женщина мечтает похудеть, даже если не говорит об этом вслух. В обществе сложился стереотип о успешности, которая равна худобе, поэтому к ней все стремятся. Кому-то снизить вес удается, кому-то нет, но каждый об этом задумывается.
Адвокат Екатерина Гордон решила воплотить мечты в реальность и похвасталась результатом. Облачившись в неприлично обтягивающее платье, знаменитость показала публике себя во всей красе. Действительно — худые щиколотки, идеальная талия и изгиб бедра — все на зависть желающим стать на пару размеров меньше.
Сопроводила фотографии правозащитник забавными комментариями: что ее можно называть хоть селедкой, хоть воблой, ей все равно. Да, она похудела, но это ненадолго. Почему же знаменитость так настроена? Оказалось, Катя не верит в закрепление результата, так как «любит пожрать». Как говорится, время покажет.