Ретинол — что это и зачем он нужен?

Волшебное средство, о котором говорят как юные бьюти-блогеры, так и серьезные специалисты, - это ретинол, форма витамина А. Он широко применяется в косметологии - от лечения акне до омоложения кожи.

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Ретинол может улучшить состояние кожи, сделать ее упругой, уменьшить морщины и пигментацию, а также сделать цвет лица более свежим. Однако, для правильного использования ретинола необходимо консультироваться с врачом-косметологом, чтобы избежать побочных эффектов. Блогеры подчеркивают положительные стороны ретинола, но не всегда упоминают о его временных эффектах и необходимости постепенного введения в уходовую программу.