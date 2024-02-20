Звезда реалити Ким Кардашьян показала фигуру в бюстгальтере

Звезда реалити-шоу, бизнесвумен и блогерша Ким Кардашьян снялась в откровенном образе. Звезда выложила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Ким Кардашьян предстала в кадре в наряде черного цвета. Бизнесвумен была одета в бюстгальтер и мини-юбку Prada с низкой посадкой, которые дополнила высокими кожаными сапогами на каблуках. Звезда реалити-шоу распустила волосы и сделала макияж с нюдовыми губами.

На прошлой неделе журналисты сообщили, что Ким Кардашьян выдвинула требования экс-супругу Канье Уэсту из-за откровенных образов его жены Бьянки Цензори. По словам прессы, бизнесвумен попросила модель выбирать менее откровенные наряды для встречи с их детьми.

"Ким искренне удивлена, что Канье позволяет своей жене в голом виде выходить на публику", — рассказал инсайдер.

Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем, рэпером и дизайнером Канье Уэстом в марте 2023 года. У бывших супругов четверо детей: 10-летняя Норт, 8-летний Сейнт, 6-летняя Чикаго и 4-летний Псалм.