IE: робот-хирург Da Vinci прожег тонкую кишку пациентки во время операции

В США женщина по имени Сандра Зульцер получила тяжелейшую травму кишечника, во время хирургической операции, которая проходила с участием робота-хирурга Da Vinci. Об этом сообщает издание Inside Edition (IE).

Инцидент произошел еще в сентябре 2021 года во время операции на толстой кишке в ходе лечения Зульцер от рака. Женщина получила термический ожог тонкой кишки из-за чего после орган порвался. Травма случилась в результате сбоя в работе Da Vinci, которым управлял хирург.

Пациентка не смогла полностью оправиться от полученных повреждений и в итоге перестала страдать в феврале 2022 года. Спустя почти два года ее муж – Харви Зульцер – подготовил необходимые документы и подал в суд на Intuitive Surgical, компанию-изготовителя роботов Da Vinci. Мужчина требует оштрафовать Intuitive Surgical и финансовую компенсацию за ущерб, который понесла его жена.

Согласно иску, травма, полученная в ходе операции, вызвала постоянные боли в животе и жар у Сандры. Проблемы со здоровьем женщины продолжились даже после того, как она пережила еще одну операцию по устранению проблем, причиненных первой.

«Травма, полученная госпожой Зульцер, причинила ей боль и эмоциональное расстройство. Она понесла расходы на медицинское обслуживание, госпитализацию, лечение, уход и лечение, а также расходы на реабилитацию», – говорится в иске.