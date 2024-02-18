Виктория Боня похвасталась похудением, чем насмешила подписчиков

Недавно Виктория Боня пожаловалась, что запустила свое тело после пластической операции у голливудского хирурга. Да-да, той самой, после которой она два с половиной месяца скрывала лицо.

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«Такой толстой я себя не помню», — посетовала 13 февраля блогерша и добавила, что ей было запрещено заниматься спортом целых три месяца.

И что вы думаете? Виктория уже привела себя в форму и поделилась результатами похудения в сторис в Инстаграме*. «Это я вчера. Фото сделано без фотошопа и фильтров», — заверила она подписчиков.

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Ну а для пущей наглядности Боня выложила в запрещенную сеть еще и пляжное видео в крошечном купальнике. Правда, с подписью немного не рассчитала и поинтересовалась у фолловеров, почему россияне так зациклены... на внешности.

«Нигде в мире нет такого культа внешности, как у нас. Как думаете, с чем это связано?» — обратилась ведущая к подписчикам.

Реакция пользователей Сети не заставила себя ждать.

«Сказал человек, который перекроил себя вдоль и поперек», «Так вы себе этот вопрос и задайте», «Спросите у себя. Вы же миллионы вложили в пластические операции», «Викусик, что происходит в твоей голове? Почему у тебя в ней такой культ внешности?» — затроллили Викторию комментаторы.