58-летняя Элизабет Херли тратит $4 тысячи на детокс-программу

Идеальной внешности и фигуре 58-летней Элизабет Хёрли завидуют женщины по всему миру. Звезда «Сплетниц» совсем не выглядит на свой возраст и утверждает, что избежать старения и сохранить форму ей помогает специальная детокс-программа.

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Известно, что актриса регулярно бывает в австрийском «санатории», где средний чек за одни только процедуры выходит на 5 тысяч долларов (около 400 тысяч рублей).

За эти деньги специалисты клиники проведут полное обследование пациента и составят специальную программу для очищения его организма от шлаков и токсинов. Там Хёрли соблюдает строгий режим дня и питания – например, на завтрак, обед и ужин она получает максимум несколько картофелин или наваристый костный бульон.

Параллельно актриса принимает целый стакан специальной английской соли в день, которая действует как сильное слабительное – именно за счёт него удаётся сбросить несколько килограммов за максимально сжатые сроки.