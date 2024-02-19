Пять дел, которые нужно успеть сделать этой зимой

Зима плавно близится к завершению, но пока ещё не растаяли сугробы и не зазвенела капель, можно продолжать наслаждаться всеми прелестями зимы. До наступления весны постарайтесь сделать максимум из этого списка, чтобы воспоминания о трёх снежных месяцах согревали вас в течение всего года.

© Inc-News

Сходите на каток

Неважно, будет ли это крытый каток в торговом центре или самый большой каток в центральном парке вашего города. Важнее атмосфера — глянец льда, грациозное скольжение катающихся людей, музыка, подсветка, присутствие рядом ваших близких. Всё это дарит заряд энергии и эмоциональное спокойствие. К тому же, активное времяпрепровождение поможет оставаться в хорошей форме.

Устройте зимнюю фотосессию

Не забудьте запечатлеть свои лучше зимние воспоминания на фото или видео. Большой снеговик, которого вы слепили вместе с детьми, романтическая прогулка с любимым человеком по заснеженному парку, беззаботная игра в снежки с друзьями, празднование Нового года... — кадры сохранят всё, что вам дорого.

Приготовьте зимнее лакомство

Аппетитное имбирное печенье, согревающий глинтвейн, горячий шоколад или, может быть, запечённая утка — что вы предпочитаете? Зимой особенно приятно готовить что-то вкусное и согревающее — погода и атмосфера к этому располагают. Представьте — за окном мороз, падают хлопья снега, а вы сидите в уютной кухне с гирляндой на окне, ладони согревает кружка шоколадного напитка... Или ваши близкие усаживаются за стол, готовясь к совместному ужину... Бесценные моменты, не так ли?

Сделайте тематическое украшение для дома

Если вам нравятся свечи, то можно попробовать изготовить арома-свечку самостоятельно, выбрав для неё идеальное наполнение и ваш любимый аромат. А ещё очень эффектно смотрятся хэнд-мейд украшения из сосновых шишек, покрытые серебряной/золотой краской, лаком или блёстками.

Посетите зимний фестиваль