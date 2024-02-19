Пластический хирург перечислил самые популярные операции у мужчин

Чаще всего мужчины в стремлении скорректировать фигуру прибегают к ультразвуковой липосакции — удалению жира в проблемных местах, рассказал пластический хирург, главный врач клиники IQ PLASTIC Святослав Стрелин. Он перечислил самые популярные у мужчин операции в комментарии для «Ленты.ру».

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По словам Стрелина, мужчины часто просят убрать жир с живота, груди и спины. Такие пациенты по разным причинам (высокая занятость, стресс на работе или просто отсутствие желания) не любят сидеть на диете и заниматься спортом. Некоторым из них требуется провести несколько различных операций для достижения желаемого результата, констатировал специалист. Поэтому, кроме ультразвуковой липосакции, врачи делают им абдоминопластику, удаляют избыток кожи на животе, который скрывает кубики мышц. Также пациенты часто хотят, чтобы хирург также «прорисовал» им мышцы пресса.

При этом, как отметил Стрелин, есть мужчины с лишним весом, которые обладают недюжинным терпением и силой воли, благодаря которым худеют самостоятельно. Такие пациенты соблюдают диету, активно тренируются или прибегают к бариартрическим операциям.

После стремительного похудения может образоваться обвисшая кожа, которая не успела подтянуться под новые очертания тела. В этом случае пациенту удаляют кожу на животе, бедрах, груди, плечах и даже спине. Зачастую это не одна операция, а несколько, и процесс преображения затягивается на пару лет Святослав Стрелин пластический хирург

Нередко клиентами пластических хирургов становятся мужчины-спортсмены, продолжил Стрелин. Некоторые из них, по заверению специалиста, используют препараты для увеличения мышечной массы, из-за которых растет железистая ткань в области сосков. И мужчины обращаются к хирургу с желанием скорректировать этот недостаток — избавить их от гинекомастии.

Также в последние годы все больше мужчин стремятся омолодиться, отметил пластический хирург. Чаще всего такие пациенты хотят скорректировать форму век, сделать овал лица четким с помощью эндоскопии или полноценной подтяжки, заключил эксперт.