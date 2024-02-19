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«Доктор Адель»: крем нужно наносить на слегка влажную кожу

Чтобы дольше оставаться молодыми и красивыми, за кожей нужен постоянный уход — как минимум, хорошо бы её увлажнять. Подойдут специальные кремы и лосьоны, но часто девушки жалуются, что толку от них мало: кожа становится только суше. Вероятно, они наносят крем неправильно.

Британский эксперт объяснила, как нужно наносить крем
© Unsplash

О самых частых ошибках рассказала британский дерматолог под ником Доктор Адель. Как отметила в соцсетях Доктор Адель, при неправильном нанесении крема могут появиться шелушения, чувство стянутости, красные пятна и даже зуд. Среди самых частых ошибок в уходе она перечислила следующие — нанесение крема на сухую кожу и против роста волос.

Во-первых, говорит врач, уходовые средства типа крема лучше использовать сразу после душа. При этом насухо кожу тела вытирать не нужно — кожа должна быть слегка влажной.

Во-вторых, не стоит наносить средство против роста волос — это может привести к закупорке волосяных фолликулов, зуду и сыпи.

Впрочем, сухость, например, на коже лица может быть следствием неправильного умывания. О самых частых ошибках в этом процессе рассказали тут.

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