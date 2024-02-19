45-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в купальнике

Американская певица Николь Шерзингер показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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45-летняя вокалистка музыкальной группы The Pussycat Dolls разместила серию снимков с отдыха, на одном из которых продемонстрировала подтянутую фигуру в черном купальнике. Упомянутый наряд состоял из бюстгальтера-бандо и трусов с высокой посадкой.

Помимо этого, знаменитость распустила длинные темные волосы. \\

«Мальдивские дневники», — подписала она фото.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Слишком красиво», «Великолепно, ты выглядишь счастливой», «Как же мне нравится», — высказались они.