Стали известны главные тренды моды, вернувшиеся из 1950-х годов

В списке трендов, вновь вернувшихся к актуальности в 2024 году, фигурируют брюки капри, которые стали популярны благодаря американской кинозвезде Дорис Дэй. Также в тренды вошли шелковые платки, которые часто становились ключевым акцентом образов британской актрисы Одри Хепберн.

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Не остались в стороне и пышные юбки-солнце длины миди, наряды с цветочным принтом и жемчужные ожерелья, которые также стали символами моды 1950-х годов и вновь востребованы в современном мире стиля.