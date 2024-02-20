В Роскачестве рассказали, какие подарки ждут мужчины и женщины на праздники

На 23 февраля мужчины будут рады получить парфюмерию и алкоголь, а женщины на 8 Марта предпочли бы в качестве подарка цветы, ювелирные украшения и парфюм. Об этом 20 февраля «Парламентской газете» рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

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В Центре изучения потребительского поведения Роскачества 14 февраля запустили опрос, какие подарки мечтают получить женщины на 8 Марта. По словам Саратцевой, ведомство ежегодно проводит подобные голосования, чтобы потребителям было удобно подбирать подарки для любимых, родных и близких.

«Приоткрывая завесу результатов этого года, могу сказать, что для мужчин желанными подарками стали парфюмерия и алкоголь, у женщин — цветы, ювелирные украшения и парфюм», — сказала Елена Саратцева.

Социологические опросы показывают, что россияне сегодня на подарки женщинам готовы в среднем потратить около шести тысяч рублей. Больше всего респондентов готовы дарить подарки мамам, остальные опрошенные — родственникам, вторым половинкам и треть — детям.