Дерматолог рассказал, почему может повыситься жирность кожи

Сертифицированный врач-дерматолог и бывший президент Дерматологического сообщества штата Колорадо (США) Грегори Пападеас рассказал Live Science, что жирность кожи "Т-зоны" лица (лба, носа и подбородка) может повыситься вследствие изменений гормонального фона, а также воздействия факторов окружающей среды и образа жизни.

Врач рассказал, что в структуре кожи лба, носа и подбородка расположено много сальных желез, которые выделяют кожное сало (себум). Оно является естественным увлажняющим веществом для кожи. Точное количество кожного сала, вырабатываемого этими железами, может отличаться в зависимости от генетики, возраста, типа используемых средств по уходу за кожей и гормонального фона.

Пападеас уточнил, что выделение кожного сала может увеличиваться в ответ на повышение в организме концентрации андрогенов, гормонов, в первую очередь ответственных за развитие мужских черт. Андрогены также присутствуют у женщин - в гораздо меньших количествах по сравнению с мужчинами.

Отмечается, что кожа на лбу, носу и подбородке может иметь более чувствительные андрогеновые рецепторы, чем на других частях лица. Это означает, что "Т-зона" способна вырабатывать большее количество кожного сала. Некоторые другие гормоны, влияющие на жирность кожи, вырабатываются щитовидной железой.