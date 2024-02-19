Маркетолог рассказала, как магазины заставляют покупателей платить больше

Магазины расширяют арсенал маркетинговых трюков для привлечения внимания покупателей и роста продаж в том числе за счет использования музыки и даже запахов, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» маркетолог Дарья Васильева. По ее словам, также распространенной уловкой является помощь консультантов.

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Маркетологи делают упор на расположение, выкладку товаров на полках, сам процесс продажи и обслуживания — ненавязчивая помощь консультантов, музыка в зале, оттенки и даже запах. Все это должно создавать у клиента впечатления, которые подтолкнут его к покупке, — пояснила специалист.

Также магазины манипулируют покупателями с помощью иллюзии больших скидок, продолжила маркетолог. Причем нередко скидки на самом деле нет, а желтый ценник рисуют, просто чтобы продать товар, на который нет спроса или срок годности которого подходит к концу. Поэтому информацию о ценах стоит проверять на сайте магазинов, где можно увидеть первоначальную стоимость продукта.

Кроме того, по словам эксперта, наиболее востребованные товары в торговом зале размещают в самом дальнем углу: тогда клиент, прежде чем их найдет, обойдет множество других полок, где скорее всего импульсивно наберет другие продукты. Чтобы избежать подобных трат, лучше идти в супермаркет с составленным заранее списком необходимых продуктов.

Как объяснила Васильева, выгоднее всего торговым сетям продавать бытовую химию, жевательную резинку, снеки, а также овощи и фрукты. При этом в супермаркетах не стоит брать фасованные овощи в пакетах — обычно они продаются в избыточном количестве, а портятся уже через пару дней. То же касается и полуфабрикатов за полцены — нередко таким образом магазины продают залежавшуюся продукцию.