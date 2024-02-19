Меховые кеды, мюли с драконами, клоги в стиле Малевича: как превратить пару обуви в идеальный подарок

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Искусством идти по жизни легкой походкой овладеть намного легче, если вашим компаньоном на этом пути станет идеальная пара обуви: комфортная, легкая и, желательно, эффектная. Ко всему вышеперечисленному петербургский бренд обуви ручной работы rxbshoes готов добавить еще одну важную составляющую – концепцию “носимое искусство”. Клоги и слиперы, мюли и кеды украшают орнаменты, созданные современными российскими дизайнерами или вдохновленные шедеврами самых именитых художников планеты, от Казимира Малевича и Сальвадора Дали до Уильяма Морриса и Поля Гогена. Их приятно дарить себе и близким и получать в подарок. Мы составили подборку идей для тех, кто находится в поиске идеальной пары.

Приношение Зеленому Деревянному дракону – замшевые кеды на натуральной меховой подкладке в трех расцветках: терракотовые, синие и серые. Каждую пару украшает контрастная вышивку в виде летящего дракона. Толстая подошва не только выглядит эффектно, но и не скользит. А приручить дракона летом помогут синие джинсовые мюли на небольшом каблуке.

Мюли, как и их обладательницы, умеют быть разными: мюли из розового или черного шелка с крупным бантом украсят будуар светской львицы, бордовые бархатные мюли с перьями и каблуком-рюмочкой органично дополнят образ роковой красотки, мягкие и пушистые бежевые меховые мюли из натуральной овчины подарят настроение уюта и умиротворения, бархатные мюли с пышной кисточкой понравятся игривым натурам и кокеткам, а лаконичные и практичные мюли из светло-серого бархата легко впишутся практически в любой гардероб. Ну, а если есть желание тонко намекнуть на нежные чувства, то шелковые мюли с бархатным носиком в виде сердца сумеют сделать это лучше всяких слов!

Бестселлер сезона для тех, кто стремится оставаться на высоте в любой ситуации – лодочки из итальянской кожи металлик с крупными игривыми бантами и заостренным носом на изящном каблуке 7 см. Модель Gaya выполнена в трех нежных и подчеркнуто женственных сияющих оттенках – серебристом, розовом и голубом. Удобные и изысканные одновременно, лодочки придадут не только весеннему, но и любому праздничному образу блеска, шика и легкости.

Колоритные и удобные клоги rxbshoes — заповедная территория, где обитают сказочные лемуры, леопарды и барсуки Кирилла Овчинникова, загадочные и чувственные таитянские красотки Поля Гогена, волшебные львы и единороги Ксении Коссой, многоцветные попугаи Фриды Кало, бойкие подбоченившиеся крестьянки Казимира Малевича, веселые мишки Андрея Бартенева, которые “очень любят мед”. Выход на утреннюю или вечернюю прогулку с собакой станет еще приятнее в компании пары бульдогов — черного и белого — на клогах из коллаборации с Екатериной Белявской. А для самых теплолюбивых выпустили клоги на натуральном меху, украшенные вышивкой с плюшевым мишкой. Уют, комфорт и мягкость — эти клоги чувствуют себя вполне уверенно и дома, и на улице: подошва выполнена из износостойкой и легкой эвы, а мягкая пенка внутри стельки обеспечивает дополнительный комфорт при ходьбе.