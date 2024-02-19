Врач раскрыла способы получить матовую кожу без макияжа

Дерматолог-косметолог GMT CLINIC Анжелика Ужва рассказала о простых способах получить идеально ровную, матовую кожу без макияжа. Их она раскрыла россиянкам в комментарии для «Ленты.ру».

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Ужва объяснила, что получить ровный тон кожи, избавиться от пигментации, сосудистых звездочек и рубцов после акне или ветрянки можно с помощью аппаратной косметологии. По ее словам, очень эффективны поверхностные лазерные пилинги и шлифовки, которые не требуют длительной реабилитации.

«При этом после срединных лазерных пилингов необходима неделя, чтобы кожа приобрела желаемый вид, и этот момент необходимо учитывать при планировании социальной активности», — подчеркнула косметолог.

Игольчатый радиолифтинг также способен сделать кожу более красивой и ухоженной на вид. После процедуры возможно появление отеков, которые спадут за день-два

Анжелика Ужва дерматолог, косметолог

Однако, отметила врач, никакие методики не помогут привести кожу в порядок при проблемах со здоровьем. В частности, Ужва для максимально эффективного результата от косметологических процедур рекомендовала пациентам проверить состояние ЖКТ и гормонального фона, поскольку именно от них зависит внешний вид кожи.