Объяснено желание знаменитостей приседать на корточки для фото

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл желания знаменитостей приседать на корточки для фото. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

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Специалист обратила внимание, что к данной позе, которую придумала киноактриса Мэрилин Монро, чаще всего прибегает телезвезда Ким Кардашьян. По словам Джеймс, эта поза означает, что человек утратил сдержанность в своем характере и стал более уязвимым к вниманию окружающих.

«Для тех, кто привык демонстрировать свою боевую и уверенную натуру, это может стать способом проиллюстрировать мягкую сторону своего характера», — рассказала она.

Джеймс заявила, что приседания на корточки могут также послужить призывом к интимной близости.

«Округлые ягодицы являются сильным сексуальным сигналом. В этой позе создается визуальное впечатление, что нижняя половина тела обнажена, что добавляет ей чувственности. При этом обнятые руками колени балансируют эту явную сексуальность и добавляют невинности», — отметила собеседница издания.

Джеймс добавила, что использовать подобную позу на фотосессиях предпочитают певица Дуа Липа, предпринимательница Кайли Дженнер, рэперша Ники Минаж, а также модель Эмили Ратаковски, которая, в свою очередь, любит приседать на корточки, повернувшись к камере спиной и глядя в объектив через плечо.

«Это бесстыдная реклама дорогостоящих или, возможно, округленных в тренажерном зале ягодиц. Знаменитость смотрит через плечо в камеру, что предполагает определенную долю высокомерия», — заключила она.