Многие хотят, чтобы лицо как можно дольше сохраняло молодость. Однако обращаться по этому поводу к помощи косметолога не всегда необходимо. Правильно подобранный макияж способен сотворить настоящие чудеса и визуально омолодить лицо, не прибегая к инъекциям и процедурам.

Больше всего на общий вид лица влияет то, как мы расставляем тени. Это делается с помощью такого приема, как контуринг. Суть его заключается в том, что тенями можно изменить форму и пропорции лица, сделав его более стройным.

К примеру, прорисовывая тени в области скул, мы визуально делаем их более четкими и высокими. Это придает всему лицу эффект подтянутости. Подробнее об остальных приемах смотрите в видео.

Главное в контуринге – делать все максимально естественно, чтобы макияж смотрелся органично. Тогда он и впрямь способен заменить поход к косметологу.